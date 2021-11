Akhirnya Manchester United Pecat Solskjaer

Manchester, Beritasatu.com - Manchester United akhirnya secara resmi mengumumkan pemecatan Ole Gunnar Solskjaer sebagai pelatih. Kabar pemecatan ini sudah berhembus kencang sebelumnya setelah Setan Merah dikalahkan Watford 1-4, Sabtu (20/11/2021).

"Manchester United mengumumkan bahwa Ole Gunnar Solskjaer telah meninggalkan perannya sebagai manajer (pelatih)," bunyi pernyataan di situs resmi klub.

"Ole akan selalu menjadi legenda di Manchester United dan dengan penyesalan kami telah mencapai keputusan sulit ini. Sementara beberapa minggu terakhir mengecewakan, mereka seharusnya tidak mengaburkan semua pekerjaan yang telah dia lakukan selama tiga tahun terakhir untuk membangun kembali fondasi untuk kesuksesan jangka panjang," tulis MU.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.



