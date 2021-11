MU Pecat Solskjaer, Ini Respons Neville dan Beckham

Manchester, Beritasatu.com - Pemecatan Ole Gunnar Solskjaer sebagai pelatih Manchester United (MU) mendapat respons dari berbagai pihak, termasuk para legenda "Setan Merah".

Dua legenda MU yang turut bersuara atas pemecatan pelatih asal Norwegia itu adalah Gary Neville dan David Beckham, dua rekan Solskjaer ketika masih bersama menjadi pemain MU.

Neville diketahui selama ini menjadi pendukung Solskjaer. Bahkan dia terus memberikan dukungan kepada Solskjaer ketika menghadapi masa sulit. Neville memberikan penghormatan kepada mantan rekan setimnya itu lewat akun twitter-nya.

“Terima kasih Ole. Anda membuat kami bangga. Dua bulan terakhir sangat sulit tetapi sebelum itu Anda mengembalikan jiwa ke dalam klub,” cuit Neville dengan menyertakan foto keduanya.

Thank you Ole. You did us proud . The last two months were tough but before that you restored some soul into the club. ❤️ pic.twitter.com/cseYVIFgqK