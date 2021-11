Dipecat, Solskjaer Tetap Legenda MU

Rabu, 24 November 2021 | 02:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kisah pemecatan Ole Gunnar Solskjaer menjadi yang paling emosional dibanding pemecatan tiga pelatih Manchester United sebelumnya.

Ucapan perpisahan sejumlah pemain dan bahkan komentar para pandit sepakbola rata-rata memuji sumbangsih Solskjaer pada tim. Uniknya, mantan striker MU ini justru satu-satunya pelatih yang gagal mempersembahkan piala kemenangan.

Membuka lembar sejarah, David Moyes yang menggantikan Sir Alex Ferguson pada Juli 2013 berhasil mempersembahkan gelar kemenangan Community Shield sebulan setelah ia menjabat.

Ketika itu MU mengalahkan juara Piala FA, Wigan. Kemenangan itu oleh Moyes dipersembahkan kepada Ferguson yang membawa MU memuncaki klasemen musim sebelumnya.

Louis van Gaal yang datang menggantikan Moyes pada Juli 2014 mengantarkan MU menggapai juara FA Cup 2015-2016. MU susah payah mengalahkan Crystal Palace 2-1 lewat perpanjangan waktu.

Jose Mourinho adalah pelatih MU berikutnya pasca-Ferguson yang paling banyak menyumbangkan gelar. Pelatih yang datang ke Old Trafford pada Mei 2016 tersebut mengoleksi trofi Liga Europa, Piala Liga, dan Piala Community Shield.

Sementara itu Solskjaer tidak mampu mempersembahkan satu gelar pun. Meski demikian, pengabdiannya selama 11 tahun di Old Trafford tampaknya begitu berkesan di hati para penggemar.

Karikatur Zezo memunculkan gambaran Sir Alex Ferguson bak pohon rindang yang tegak berdiri dengan kerimbunan gelar juara dari berbagai kopmetisi. Sementara itu, pelatih setelahnya digambarkan sebagai pohon tumbang (dipecat).

Moyes, Van Gaal, maupun Mourinho seolah pohon tumbang namun meninggalkan piala kemenangan. Sementara Solksjaer tumbang hanya meninggalkan jantung hati.

Solskjaer, seperti dikutip BBC, akan selalu menjadi legenda di Old Trafford. Salah satu andil bersejarah pemain super sub ini adalah ketika mencetak gol kemenangan dramatis melawan Bayern Muenchen di final Liga Champions 1999.

Ketika itu, MU sudah tertinggal 0-1 hingga menit ke-90. Gelar juara seakan sudah menjadi milik tim asuhan Ottmar Hitzfeld.

Beberapa kembang api sudah diluncurkan oleh fans Muenchen di Camp Nou, Barcelona, Spanyol.

Pemahat sudah bersiap menulis "Bayern Munchen" di trofi Liga Champions. Pita abu-abu untuk klub Jerman itu juga sudah terpasang. Trofi sudah dibawa ke pinggir lapangan karena laga hampir usai.



Ole Gunnar Solskjaer merayakan gol pada final Liga Champions, 1999. (Twitter)

Namun pada 3 menit tambahan waktu, gol Teddy Sheringham dan Solskjaer membalikkan keadaan. Fans MU gegap gempita menyambut kemenangan. Pemain Muenchen tersungkur dan menangis. Trofi dibawa kembali ke dalam dan dihiasi dengan pita merah-putih, warna MU.

Trofi tersebut merupakan pencapaian spektakuler karena pada musim tersebut Setan Merah di bawah asuhan Fergie, mampu meraih treble, yakni Liga Premier, Liga Champions dan Piala FA.

Kenangan 22 tahun lalu itu mampu memberikan nuansa lain saat kepergian Solskjaer dibanding Moyes, Van Gaal, maupun Mou.



Sambutan pendukung MU pada 30 Maret 2019.(Twitter)

Pemecatan Solskjaer bukanlah berita yang mengejutkan. Sebagian besar penggemar MU menginginkan pergantian pelatih seiring rentetan kekalahan menyakitkan di Premier League.

Namun, ketika pemecatan itu menjadi kenyataan ternyata tidak mudah menerimanya. Bos asal Norwegia itu memiliki tempat khusus di hati banyak penggemar.

"Rasanya seperti putus cinta, Anda merasa ingin menangis. Anda tidak ingin itu terjadi tapi ini yang terbaik," kata penggemar lama United, Natalie Burrell kepada Radio 1 Newsbeat.

YouTuber sepak bola berusia 29 tahun ini menyebut sosok Solskjaer akan selamanya dikaitkan dengan "hari terbesar para penggemar Man United", yakni ketika MU memenangkan treble bersejarah pada 1999.

"Kenangan itu akan selalu muncul di benak, dia adalah pembunuh berwajah bayi. Dia adalah legenda klub ini, kami mencintainya," kata Natalie.

Charlie Wallwork yang berusia 17 tahun, bahkan belum lahir ketika Solskjaer mencetak gol kemenangan itu, tetapi ayahnya berada di stadion Camp Nou, Barcelona.

“Memenangkan treble adalah bagian besar dari sejarah klub dan Ole benar-benar berkontribusi untuk itu," kata Charlie yang tumbuh dewasa mendukung United bersama ayahnya.

Sudah cukup malapetaka dan kesuraman bagi MU dalam beberapa bulan terakhir, tetapi baik Natalie maupun Charlie setuju bahwa Solskjaer juga telah menciptakan momen yang tak terlupakan sebagai manajer.

Natalie berada di Paris untuk melihat Marcus Rashford mencetak gol penalti di penghujung laga sehingga MU mengalahkan PSG pada 2019 dan lolos ke perempatfinal Liga Champions.



Bersama Michael Carrick. (MU)

Gol tersebut bukan saja penentu kemenangan melainkan juga kebangkitan Setan Merah karena mereka sebelumnya kalah 0-2 di Old Trafford pada leg pertama.

Itu adalah saat yang membahagiakan bagi Charlie juga. "Saya punya video 10 detik di mana saya dan ayah saya hanya berteriak setelah (tim) kami mencetak gol kemenangan. Rasanya seperti memenangkan lotre," katanya.

Natalie patah hati tetapi menerima pemecatan itu sebagai upaya untuk yang terbaik. "Saya pikir dia (Solskjaer) terlalu percaya pada pemain tertentu dan mereka tidak tampil untuknya," katanya.

Hal senada diungkapkan Charlie. Jika seorang manajer tidak memberikan hasil maka mereka dapat kehilangan pekerjaan. “Itulah yang harus terjadi demi kemajuan Manchester United,” tambahnya.

Selain menjadi pemain legendaris dan manajer yang mencoba yang terbaik, kepribadian Solskjaer juga menjadi catatan menonjol bagi Natalie dan Charlie.

Natalie telah bertemu beberapa kali dan Solskjaer selalu setuju untuk selfie. "Tidak peduli apa. Dia sangat baik, sangat mencintai para penggemar," katanya.

Palang pintu MU, Harry Maguire menyebut bahwa perpisahan dengan Solskjaer cukup berarti terlihat dari emosi para pemain saat pelatihnya memberikan ucapan selamat tinggal pada klub.

Sama seperti De Gea, Maguire juga menyebut Solskjaer adalah "legenda di klub" dan "akan tetap menjadi legenda."

Michael Carrick yang menggantikan posisi Solskjaer untuk sementara mengatakan cara Solskjaer berbicara kepada para pemain klub sebelum pergi sebagai sesuatu yang tidak mengejutkan dan menunjukkan kelas pria tersebut.

