MU Hubungi Ernesto Valverde untuk Gantikan Solskjaer

Jakarta, Beritasatu.com - Klub besar Liga Inggris Manchester United dilaporkan telah menghubungi Ernesto Valverde sebagai calon pelatih anyar The Red Devils seusai memecat Ole Gunnar Solskjaer beberapa waktu lalu.

Dikutip dari jurnalis asal Italia Fabrizio Romano melalui akun Twitternya @FabrizioRomano, Rabu (24/11/2021), Manchester United sudah melakukan kontak langsung kepada Ernesto Valverde pada Selasa (23/11).

Fabrizio Romano menjelaskan hingga kini belum ada keputusan yang terjadi, Ernensto Valverde menjadi satu di antara kandidat pelatih anyar Manchester United jika Mauricio Pochettino tidak bisa meninggalkan Paris Saint-Germain (PSG).

Meskipun begitu, Ernesto Valverde hanya akan menjadi pelatih sementara Manchester United jika pada akhirnya gagal mendapatkan pelatih permanen seperti Mauricio Pochettino atau Brendan Rodgers.

"Direksi Manchester United sudah melakukan kontak langsung dengan mantan manajer Barca Ernesto Valverde hari ini. Belum ada keputusan yang dibuat, dia adalah satu di antara lima kandidat yang ada di daftar jika Mauricio Pochettino tidak diperbolehkan meninggalkan Paris Saint-Germain," cuit Fabrizio Romano.

"Lebih jelasnya, Ernesto Valverde hanya akan dianggap sebagai opsi 'sementara', jika Manchester United tidak dapat menunjuk manajer permanen saat ini seperti Pochettino atau Rodgers," sambungnya.

Manchester United board had a direct contact with former Barça manager Ernesto Valverde today, as per @JamieJackson___ 🔴 #MUFC



No decision made yet - he’s one of the five candidates in the list in case Mauricio Pochettino won’t be allowed to leave Paris Saint-Germain.