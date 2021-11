Tottenham Tumbang di Slovenia, Ini Reaksi Antonio Conte

London, Beritasatu.com - Antonio Conte sangat marah setelah Tottenham Hotspur menyerah di kandang klub tak terkenal asal Slovenia, NS Mura di penyisihan Grup G Liga Konferensi, Kamis (25/11/2021) atau Jumat dini hari WIB.

Kekalahan ini membuat posisi klub Inggris ini dalam bahaya. Mereka terancam tersisih dari kejuaraan level ketiga Eropa ini.

“Ini kerugian yang buruk bagi kami,” kata Conte itu kepada wartawan UEFA.

“Kinerjanya buruk. Kami tahu kami memiliki banyak pekerjaan di depan kami. Ini adalah momen yang sulit bagi kami," imbuh Conte.

“Kami membutuhkan kesabaran untuk berkembang, untuk menjadi baik lagi. Kami buruk tidak hanya secara teknis dan taktis tetapi juga mental. Butuh waktu untuk membawa Tottenham kembali.”

Spurs mengalami malam mimpi buruk di Slovenia, karena mereka sudah tertinggal 0-1 oleh gol Tomi Horvat ketika Ryan Sessegnon diusir keluar lapangan saat pertandingan baru berjalan 30 menit.

Harry Kane berhasil menyamakan kedudukan. Namun Tottenham terjebak dalam serangan balik dengan tendangan terakhir pertandingan.

Amadej Marosa mungkin akan melepaskan tembakan melebar, tetapi bola kemudian berubah arah karena terkena badan Davinson Sanchez membuat kiper Pierluigi Gollini tidak memiliki peluang. Tottenham pun menyerah 1-2.

Spurs berada di urutan kedua bersama Vitesse dengan tujuh poin. Rennes berada di puncak klasemen Grup G dengan 11 poin.

