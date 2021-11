Jadi Striker Terbaik, Ini Komentar Lewandowski

Selasa, 30 November 2021 | 07:45 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Paris, Beritasatu.com - Selain memilih pemain terbaik, Ballon d'Or juga memilih beberapa kategori lain. Robert Lewandowski terpilih sebagai Best Striker Of The Year atau Striker Terbaik.

Untuk kategori terbaik lainnya adalah Kopa Trophy bagi pemain muda terbaik. Pemain Barcelona, Pedri, terpilih dalam kategori ini. Ada pula kiper terbaik atau Yasin Trophy yang tahun ini disabet Gianluigi Donnarumma mantan penjaga gawang AC Milan yang kini membela Paris Saint-Germain. Kiper berusia 22 tahun ini juga mengantar Italia menjadi juara Euro 2020.

Sementara untuk kategori Klub Terbaik didapatkan Chelsea. Sukses klub Inggris ini menyabet gelar juara Liga Champions musim lalu menjadi dasar utama terpilihnya klub yang bermarkas di Stadion Stamford Bridge tersebut.

BACA JUGA Lionel Messi Sabet Ballon d'Or Ketujuh Kalinya

Meski terpilih sebagai Striker Terbaik, Lewandowski kembali harus menerima kekalahan dari Lionel Messi untuk gelar pemain terbaik Ballon d'Or. Dia berada di urutan kedua dengan raihan 460 poin. Gelandang Chelsea yang mengantar Italia menjadi juara Euro 2000, Jorginho, berada di tempat ketiga dengan 460 poin.

Sementara penyerang Real Madrid, Karim Benzema, berada di urutan keempat dengan 239 poin. Di urutan kelima bertengger rekan senegara Benzema, N'Golo Kante, dengan 186. Cristiano Ronaldo hanya berada di posisi keenam dengan raihan 178.

Pemain Polandia itu tampil sensasional selama dua tahun terakhir dan sempat menjadi favorit kuat untuk penghargaan 2020 jika tidak dibatalkan karena pandemi Covid-19.

Dia mencetak 41 gol di Bundesliga musim lalu hanya dalam 29 penampilan untuk memecahkan rekor lama Gerd Muller dari 40. Namun itu tidak cukup untuk mengalahkan Messi, yang membawa Argentina meraih trofi internasional pertama mereka dalam 28 tahun dengan memenangkan Copa America.

Namun, Lewandowski tetap menerima kekalahan ini dengan sportif. Striker berusia 33 tahun itu bahkan memberi penghormatan kepada Messi dalam unggahannya di media sosial.

"Sebagai permulaan, saya ingin mengucapkan selamat kepada Lionel Messi, Pemenang Ballon d'Or," tulisnya di Instagram.

“Saya ingin berterima kasih kepada setiap jurnalis yang memilih saya, dan percaya bahwa pencapaian saya penting pada tahun 2021," tulis mantan striker Borussia Dortmund ini.

“Saya memenangkan Striker Terbaik dan tidak ada pemain yang bisa memenangkan penghargaan individu tanpa tim terkuat dan penggemar setia di belakangnya. Dan bagi saya itu tidak berbeda," tulisnya.

“Saya ingin berterima kasih kepada klub saya Bayern Muenchen atas platform yang mereka berikan kepada saya untuk sukses dan mencapai impian saya," kata Lewandowski lagi.

"Saya ingin berterima kasih kepada rekan tim saya dari Tim Nasional Polandia dan dari Bayern Muenchen . Saya juga ingin berterima kasih kepada penggemar saya karena mendukung saya setiap hari, itu sangat berarti bagi saya," paparnya.

BACA JUGA Ronaldo Tuding Penyelenggara Ballon d'Or Berbohong

“Dan yang paling penting, terima kasih banyak untuk keluarga saya. Terima kasih Bu, terima kasih Anna - Anda adalah cinta dalam hidup saya dan sahabat saya, terima kasih kepada saudara perempuan saya Milena dan kepada teman-teman dan tim manajemen saya atas dukungan terus-menerus, fondasi pencapaian saya."

"Terima kasih."

Daftar Peraih Penghargaan Tahun Ini

Ballon d'Or Pesepakbola Terbaik Pria: Lionel Messi

Ballon d'Or Pesepakbola Terbaik Perempuan: Alexia Putellas

Kopa Trophy (Pemain Muda Terbaik): Pedri

Yashin Trophy (Kiper Terbaik): Gianluigi Donnarumma

Best Striker Of The Year (Striker Terbaik): Robert Lewandowski

Best Club Of The Year (Klub Terbaik): Chelsea

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Mirror