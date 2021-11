Ini Daftar Peraih Penghargaan dalam Ballon d'Or

Selasa, 30 November 2021 | 09:01 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Paris, Beritasatu.com- Selain pemain terbaik putra dan putri, Ballon d'Or juga memilih kategori lain yaitu Kopa Trophy (Pemain Muda Terbaik), Yashin Trophy (Kiper Terbaik), Best Striker Of The Year (Striker Terbaik), dan Best Club Of The Year (Klub Terbaik).

Ballon d'Or atau pemain terbaik putra disabet Lionel Messi yang musim lalu mencetak 30 gol bersama Barcelona dan membawa tim nasional Argentina menyabet gelar juara Copa America untuk pertama kali dalam kariernya.

Messi terpilih setelah mendapat 613 suara. Robert Lewandowski berada di urutan kedua dengan raihan 460 poin. Gelandang Chelsea yang mengantar Italia menjadi juara Euro 2000, Jorginho, berada di tempat ketiga dengan 460 poin.

Ballon d'Or untuk pemain putri diberikan kepada Alexia Putellas. Pesepakbola putri ini membawa Barcelona menjadi juara Liga Spanyol putri dan Liga Champions putri musim lalu.

Alexia Putellas terpilih setelah mendapat 186 poin. Dia diikuti rekan seklubnya, Jennifer Hermoso, yang mendapat 84 poin. Di urutan ketiga ada pesepakbola asal Australia yang membela Chelsea, Sam Kerr dengan 46 poin.

Sementara untuk kategori Kopa Trophy atau Pemain Muda Terbaik jatuh kepada Pedri yang juga dari klub Barcelona. Performanya cukup menonjol ketika membela klubnya itu. Dia juga bersinar saat membela tim nasional Spanyol di Euro 2020. Dalam turnamen itu dia membawa negaranya melaju hingga semifinal sebelum dihentikan Italia lewat adu penalti.

Pedri mengalahkan Jude Bellingham, pemain Inggris yang membela Borusia Dortmund serta Jamal Musiala dari Bayern Muenchen.

Gianluigi Donnarumma terpilih sebagai Penjaga Gawang Terbaik atau Yashin Trophy. Pemain yang kini membela Paris Saint-Germain tersebut tampil membela AC Milan musim lalu. Dia adalah salah satu pilar Italia dalam meraih gelar juara Euro 2020 yang digelar Juli lalu.

Donnarruma mengalahkan Edouard Mendy yang harus puas berada di posisi kedua kendati mengantar Chelsea menjadi juara Liga Champions musim lalu. Di posisi ketiga bercokol kiper Atletico Madrid, Jan Oblak. Pemain asal Slovenia ini berperan besar membawa Atletico Madrid menjadi juara La Liga Spanyol musim 2020-2021.

Meski kalah dari Lionel Messi dalam Ballon d'Or, Robert Lewandowski, menyabet gelar sebagai Best Striker of The Year alias Striker Terbaik. Penyerang Borussia Muenchen ini tampil sensasional selama dua tahun terakhir dan sempat menjadi favorit kuat untuk Ballon d'Or 2020 jika tidak dibatalkan karena pandemi Covid-19.

Dia mencetak 41 gol di Bundesliga musim lalu hanya dalam 29 penampilan untuk memecahkan rekor lama Gerd Muller. Berkat gol-golnya, Bayern Muenchen pun menjadi kampiun di Bundesliga musim lalu sekaligus yang ketujuh sepanjang kariernya bersama klub Bavaria itu.

Sementara gelar Best Club of The Year alias Klub Terbaik diraih Chelsea. Pasukan yang diasuh Thomas Tuchel ini sukses menjadi juara Liga Champions setelah di final menundukkan sesama klub Premier League, Manchester City.

Daftar Peraih Penghargaan Tahun Ini

Ballon d'Or Pesepakbola Terbaik Pria: Lionel Messi

Ballon d'Or Pesepakbola Terbaik Perempuan: Alexia Putellas

Kopa Trophy (Pemain Muda Terbaik): Pedri

Yashin Trophy (Kiper Terbaik): Gianluigi Donnarumma

Best Striker Of The Year (Striker Terbaik): Robert Lewandowski

Best Club Of The Year (Klub Terbaik): Chelsea

Sumber: Mirror