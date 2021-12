MU Menang, Michael Carrick Ucapkan Perpisahan

Manchester, Beritasatu.com - Kemenangan 3-2 atas Arsenal menjadi hasil manis buat Pelatih Michael Carrick mengakhiri kariernya sebagai pelatih Manchester United. Carrick telah memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pelatih tim utama setelah masa jabatannya sebagai pelatih sementara berakhir.

“Waktu saya di klub hebat ini akan selalu menjadi tahun-tahun terbaik dalam karier saya. Ketika saya pertama kali menandatangani kontrak lebih dari 15 tahun yang lalu, saya tidak pernah bermimpi bisa memenangkan begitu banyak trofi dan saya pasti tidak akan pernah melupakan kenangan fantastis baik sebagai pemain dan sebagai anggota tim pelatih," tutur Carrick.

"Namun, setelah banyak pemikiran dan pertimbangan, saya telah memutuskan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat bagi saya untuk meninggalkan klub," ujarnya.

Carrick menyampaikan terima kasih kepada semua pemain dan perhatian khusus ditujukan kepada staf yang sudah bekerja berjam-jam dengan sekelompok orang yang luar biasa.

A player.

A coach.

A manager.



But above all else, a genuine Manchester United legend.



Thank you, Michael ❤️#MUFC