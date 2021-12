RB Leipzig Pecat Pelatih Jesse Marsch

Leipzig, Beritasatu.com - Klub RB Leipzig memecat pelatih kepala Jesse Marsch setelah lima bulan melatih klub Bundesliga tersebut.

Pelatih asal Amerika yang sebelumnya menangani RB Salzburg itu sebelumnya menggantikan Julian Nagelsmann pada musim panas lalu. Sayang, selama lima bulan penampilan RB Leipzig kurang memuaskan. Puncaknya adalah kekalahan mengejutkan 1-2 dari Union Berlin pada Jumat malam.

“Perpisahan dari Jesse Marsch tidak mudah bagi kami, karena saya sangat menghargai Jesse sebagai pribadi dan sebagai pelatih. Sangat disayangkan bahwa itu tidak berjalan seperti yang diharapkan dan langkah ini sekarang menjadi perlu karena sayangnya perkembangan yang diinginkan dan dengan demikian hasil yang diperlukan untuk tujuan musim kami belum terwujud," ujar CEO Leipzig Oliver Mintzlaff.

Leizpig telah meraih lima kemenangan dan enam kekalahan dari 14 pertandingan Bundesliga mereka musim ini dan saat ini duduk di urutan ke-11 dalam klasemen.

#RBLeipzig and head coach Jesse #Marsch have mutually agreed to part ways. Jesse Marsch has been released from his contract with immediate effect.



⚪🔴 #WeAreLeipzig pic.twitter.com/JQYkaCUJam