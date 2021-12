Ini Jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF

Minggu, 5 Desember 2021 | 20:14 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Piala AFF 2020 telah digelar mulai Minggu (5/12/2021) di Singapura. Namun tim nasional Indonesia baru akan bermain mulai Kamis, 9 Desember mendatang. Kejuaraan ini seharusnya digelar 2020 lalu namun diundur menjadi tahun ini karena pandemi Covid-19.

Indonesia tergabung di Grup B bersama Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos. Sementara di Grup A terdapat Thailand, Myanmar, Filipina, Singapura, dan Timor Leste.

Babak penyisihan grup kejuaraan antarnegara Asia Tenggara ini akan digelar di Stadion Nasional Kallang dan Stadion Bishan.

Indonesia akan memulai aksinya di kejuaraan ini dengan melawan Kamboja pada Kamis, 9 Desember 2021 pukul 19.30 WIB. Tiga hari kemudian, atau Minggu, 12 Desember, pasukan Shin Tae-yong akan dijajal Laos pukul 16.30 WIB.

Pada pertandingan ketiga Indonesia akan bertemu Vietnam pada Rabu, 15 Desember mulai pukul 19.30 WIB. Sementara pada pertandingan terakhir penyisihan grup Indonesia akan ditantang Malaysia pada Minggu, 19 Desember pukul 19.30 WIB.

Dua tim teratas masing-masing grup berhak lolos ke semifinal yang digelar dua leg yakni pada 22 dan 23 Desember serta 25 dan 26 Desember. Sementara final juga dilaksanakan dua leg pada 29 Desember 2021 dan pada 1 Januari 2022.

Jadwal Timnas Indonesia di Penyisihan Grup B Piala AFF

Kamis (9/12/2021) pukul 19:30 WIB - Indonesia vs Kamboja di Stadion Bishan

Minggu (12/12/2021) pukul 16:30 WIB – Laos vs Indonesia di Stadion Bishan

Rabu (15/12/2021) pukul 19:30 WIB – Indonesia vs Vietnam di Stadion Bishan

Minggu (19/12/2021) pukul 19:30 WIB – Malaysia vs Indonesia di Stadion Kallang

Sumber: PSSI