Fred Antar Kemenangan MU atas Palace

Manchester, Beritasatu.com - Ralf Rangnick menandai debutnya sebagai pelatih Manchester United (MU) dengan kemenangan 1-0 atas Crystal Palace dalam lanjutan Premier League di Old Trafford, Minggu (5/12/2021). Gol kemenangan "Setan Merah" dicetak Fred di menit 77.

Hasil ini membuat MU belum terkalahkan dalam empat pertandingan terakhirnnya di semua kompetisi (3 menang, 1 imbang). Tambahan tiga poin membuat MU kini naik satu tangga ke peringkat 6 dengan 24 poin, terpaut tiga poin dengan peringkat empat.

Kemenangan pantas dirah MU yang tampil dominan sepanjang 90 menit. Unggul 62% dalam penguasaan bola, MU memiliki 12 percobaan dimana 3 diantaranya mengarah ke gawang Palace. Sedangkan Palace bukan tanpa perlawanan. Mereka melakukan enam percobaan dimana dua diantaranya mengarah ke gawang MU.

MU mendominasi permainan sepanjang 45 menit pertama dengan 65% penguasaan bola dan melakukan 7 percobaan dimana dua diantaranya mengarah ke gawang Palace.

Pertandingan berlangsung sengit di 10 menit pertama. Kedua tim bergantian menyerang. Palace sempat mengancam di menit 7 saat tendangan Christian Benteke masih bisa diamankan kiper De Gea. Dua menit berselang kembali De Gea melakukan penyelamatan dari tendangan Wilfred Zaha.

MU baru bisa merespon lewat peluang yang didapat Ronaldo ketika tendangan kaki kirinya diselamatkan kiper Guaita di menit 22. Empat menit berselang gantian peluang didapat Bruno Fernandes meski sayang tendangannya masih belum berbuah gol.

Jelang turun minum peluang didapat bek MU Dalot yang berhasil merangsek ke area penalti Palace. Sayang, tendangan kaki kirinya masih melambung di atas mistar gawang Palace.

Sampai babak pertama berakhir skor tetap 0-0.

Di awal babak kedua, Palace mencoba mengambil inisiatif serangan.Namun upaya Palace masih bisa digagalkan barisan pertahanan MU. Menit 62 Rangnick menarik keluar Jadon Sancho dan memainkan Mason Grennwood. Keunggulan nyaris dibuka MU setelah tendangan kaki kiri Alex Telles di menit 68 mengenai tiang gawang.

Palace membalas lewat tendangan Jordan Ayew di menit 75 yang masih meleset. Dua menit berselang kebuntuan MU pecah setelah sepakan Fred dari luar kotak penalti setelah menerima umpan dari Greenwood berhasil bersarang ke sudut kanan atas gawang Palace.

Skor 1-0 berhasil dipertahankan MU sampai laga berakhir.

A big three points at Old Trafford! ➕3️⃣#MUFC | #MUNCRY