Arsenal Tumbang di Kandang Everton

Liverpool, Beritasatu.com - Kekalahan kembali harus diterima Arsenal. Kali ini, pasukan Mikel Arteta harus tumbang 1-2 di kandang Everton dalam lanjutan Premier League atau Liga Inggris di Stadion Goodison Park, Selasa (7/12/2021) dini hari WIB.

The Gunners sempat unggul terlebih dahulu setelah Martin Odegaard mencetak gol pembuka di pengujung babak pertama. Namun Everton mampu membalas dua gol di 11 menit terakhir melalui gol Richarlison di menit 79 dan Demarai Gray di injury time.

Ini menjadi kekalahan kedua beruntun Arsenal dan membuat posisi mereka tetap berada di peringkat tujuh klasemen dengan 23 poin. Sedangkan, hasil ini menjadi kemenangan pertama Everton setelah gagal memenangi delapan pertandingan sebelumnya. Tiga poin tersebut mendongkrak posisi Everton ke urutan 12 klasemen sementara dengan perolehan 18 poin dari 15 pertandingan.

Everton mengawali pertandingn dengan percaya diri. Mereka mendapatkan peluang pertama lewat Gray yang berada bebas di area penalti Arsenal. Sayang sepakan kerasnya masih melambung di atas mistar gawang Aaron Ramsdale. Setelah itu gantian Richarlison melepaskan sepakan melengkung, tetapi kiper Ben White dengan sigap melakukan blocking.

Tekanan Everton masih terus berlanjut dan beberapa kali mengancam gawang Arsenal. Semenit sebelum turun minum, Everton menciptakan gol usai tandukan Richarlison bersarang ke gawang Arsenal menyusul tembakan bebas. Namun, gol itu dianuliar karena offside.

Mendapat tekanan terus, Arsenal malahan mampu mencuri gol lebih dahulu. Martin Odegaard membuka skor untuk membawa tim tamu memimpin 1-0 di injury time. Umpan silang Kieran Tierny mampu disambut Odegaard dengan tembakan first-time voli yang menggetarkan gawang Everton.

Di babak kedua, Everton yang tertinggal menggempur pertahanan Arsenal. Richarlison mampu mencetak gol jelang laga genap satu jam, tetapi sayang wasit kembali menganulir gol tersebut karena pemain tersebut berada pada posisi offside.

Usaha Everton akhirnya membuahkan hasil di menit ke-79. Demarai Gray melepaskan sepakan yang menaklukkan Ramsdale tetapi hanya membentur mistar gawang. Richarlison langsung mencecar bola pantul dengan tandukan.

Arsenal nyaris membalas satu menit kemudian ketika sundulan Eddie Nketiah menyambut umpan Bukayo Saka hanya membentur tiang gawang. Di masa krusial, Everton akhirnya mampu mencetak gol kemeneangan setelah operan Andre Gomes berhasil Gray menjadi gol.

