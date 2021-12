Ronaldo Cegah Berkas Pemerkosaannya Diungkap ke Publik

Kamis, 9 Desember 2021 | 10:20 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Manchester, Beritasatu.com - Bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo, berupaya mencegah berkas kasus pemerkosaannya di kepolisian Las Vegas diungkap ke publik.

Pemain asal Portugal dilaporkan tengah melawan, The New York Times. Media Amerika Serikat itu berusaha mengungkapkan soal berkas kasus pemerkosaan yang melibatkan Ronaldo.

Media Inggris, The Athletic, melaporkan Ronaldo ingin memblokir upaya The New York Times mengakses file kasus yang ada di Departemen Kepolisian Metropolitan Las Vegas (LVMPD). Berkas tersebut sudah 12 tahun tersimpan di sana.

Pemain Manchester United dan Portugal keberatan dengan permintaan Times baru-baru ini untuk file tersebut karena pengacara penuduh diduga memberikan informasi rahasia kepada LVMPD pada tahun 2018 dalam upaya untuk, tidak berhasil, membuat mereka membuka kembali kasus tersebut. Materi yang disengketakan berada dalam file.

“Ada alasan kuat untuk melarang pengungkapan berkas investigasi LVMPD karena berisi dokumen curian dan komunikasi berlabel hak istimewa pengacara-klien dan produk kerja, yang diperoleh penggugat secara tidak benar dari seorang tersangka peretas dunia maya,” bantah Ronaldo di koran pengadilan bulan ini.

“Penggugat kemudian menyerahkan dokumen yang dicuri ke LVMPD untuk mendukung permintaannya agar LVMPD membuka kembali penyelidikan yang telah berlangsung selama satu dekade untuk menuntut terdakwa.”

LVMPD tidak membuka kembali kasus ini.

Ronaldo dituduh memperkosa Kathryn Mayorga pada 2009. Pada September 2018, Mayorga mengajukan gugatan terhadap Ronaldo. Dalam gugatannya, Mayorga menuduh Ronaldo melakukan penyerangan seksual terhadapnya di sebuah hotel di Las Vegas pada 2009.

Klaim ini diselesaikan di luar pengadilan 11 tahun lalu setelah LVMPD tidak melanjutkan kasus tersebut. Saat itu Mayorga disebut menerima "uang tutup mulut" 375 ribu euro (atau sekitar Rp 6,09 miliar) dari Ronaldo.

Penyelesaian kasus ini tidak dipublikasikan. Namun pada tahun 2017 media Jerman, Der Spiegel, menerbitkan sebuah artikel yang mengungkapkan tuduhan dan kesepakatan selanjutnya antara kedua pihak.

Penampilan perdana Ronaldo setelah kembali ke MU juga sempat diganggu terkait kasus pemerkosaan ini. Dalam pertandingan di Old Trafford itu, sebuah banner diterbangkan dengan pesawat ringan yang membawa tulisan #Believe Kathryn Mayorga.

Kelompok keadilan gender Level Up menerbangkan pesawat tersebut untuk mendukung wanita yang mengalami kasus pemerkosaan yang pernah dituduhkan kepada Ronaldo.

Sumber: The Athletic