Piala AFF: Timnas Indonesia Pantang Remehkan Kamboja

Singapura, Beritasatu.com - Pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam Bahar, menjelaskan bahwa skuad Garuda harus tetap memasang kewaspadaan. Baginya, Kamboja yang menjadi lawan pertama di Piala AFF 2020 bisa saja memberikan ancaman.

Hal ini disampaikan jelang pertemuan Timnas Indonesia dengan Kamboja yang akan berlangsung di Stadion Bishan Singapura, Kamis (9/12). Indonesia lebih diunggulkan berbekal catatan pertemuan.

Bagi Timnas Indonesia, ini merupakan laga pertama di Grup B Piala AFF 2020. Sementara untuk Kamboja adalah pertandingan kedua.

Timnas Kamboja sudah lebih dahulu bertanding melawan Malaysia. Angkor Warriors kalah 1-3 dari Harimau Malaya.

🇮🇩 Team Garuda were full of exuberance at the Bukit Gombak Stadium before their opening match in the #AFFSuzukiCup2020! #AFFSuzukiCup | #RivalriesNeverDie pic.twitter.com/AJlPgrG8G7