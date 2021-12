Rekor Pertemuan Lawan Kamboja, Timnas Indonesia Superior

Singapura, Beritasatu.com - Tim nasional Indonesia berpeluang besar bisa mengalahkan Kamboja dalam laga perdana gelaran Piala AFF 2020, di Stadion Bishan, Singapura, Kamis (9/12/2021). Setidaknya ini jika merujuk rekor pertemuan kedua tim yang berpihak ke Skuad Garuda.

Catatan statistik Skuad Garuda memang lebih superior dibanding Kamboja. Indonesia sangat jarang menelan kekalahan dari 23 laga melawan Kamboja. 19 kemenangan, sekali imbang, dan tiga kali kalah. Timnas Indonesia sukses mencetak 89 gol dan kebobolan 17 kali.

Sejarah juga mencatatkan, kalau Indonesia belum terkalahkan lagi dalam lima laga terakhir dengan Kamboja. Timnas meraih lima kemenangan dengan mencetak 18 gol dan sekali kebobolan.

Itu merupakan suatu motivasi positif bagi Kushedya Hari Yudo, dkk agar bisa tetap optimis menatap laga perdana nanti. “Persiapan matang terus kami lakukan. Kondisi saya sangat fit untuk mengikuti Piala AFF 2020. Kami memohon doa dan dukungan masyarakat Indonesia agar meraih hasil terbaik di ajang ini,” katanya.

“Pelatih Shin Tae-yong memberikan materi latihan pematangan taktik dan strategi kepada kami. Selain itu koordinasi antar lini, transisi, dan harus bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun,” tambah pemain asal Arema FC tersebut.

Setelah laga itu, Indonesia akan melawan Laos 12 Desember, Vietnam 15 Desember, dan Malaysia 19 Desember 2021. Tiga laga awal Evan Dimas dan kawan-kawan akan berlaga di Stadion Bishan, Singapura. Untuk laga melawan Malaysia berlangsung di Stadion Nasional, Singapura.

