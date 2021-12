Piala AFF: Malaysia Gilas Laos 4-0

Singapura, Beritasatu.com - Tim Nasional Malaysia kokoh di puncak klasemen Grup B Piala AFF 2020 setelah menggasak Laos dengan skor telak 4-0, Kais (9/12/2021). Safawi Rashid menjadi bintang kemenangan "Harimau Malaya" berkat hattrick yang dicetaknya di laga yang dimainkan di Stadion Bishan.

Dengan ini maka total Safawi sudah mengemas empat gol, setelah di laga pembuka melawan Kamboja menyumbang satu gol.

Tiga gol Safawi ke gawang Laos masing-masing dicetaknya pada menit 7, 34 dan 80. Satu gol lainnya dicetak Shahrul Saad di menit 78.

Ini menjadi kemenangan kedua Malaysia, setelah di laga pertama mengalahkan Kamboja 3-1.

#Jinro FT | 🇲🇾 Malaysia 4-0 Laos 🇱🇦



🎩 A @safawi37 hat trick leads the way as Malaysia stay 🔝 of Group 🅱️!

#AFFSuzukiCup2020 | #RivalriesNeverDie | #MASvLAO pic.twitter.com/EbipZcjUSx