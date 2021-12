Piala AFF: Ini Susunan Pemain Indonesia vs Kamboja

Singapura, Beritasatu.com – Tim Nasional Indonesia akan menurunkan formasi 4-3-3 saat menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup B Piala AFF di Stadion Bishan, Singapura, Kamis (9/1/12/2021) malam.

Ezra Wallian akan menjadi striker tengah di depan bersama Irfan Jaya, Evan Dimas di sisi sayap.

Di posisi gelandang akan ditempatkan trio Rachmat Irianto, Ricky Kambuaya, dan Evan Dimas.

Sedangkan, untuk pemain belakang, Pelatih Shin Tae-yong menduetkan Ryuji Utomo dan Alfeandra Dewangga sebagai bek tengah.

Di pos bek sayap, ada Asnawi Mangkualam di kanan dan Pratama Arhan di kiri. Di bawah mistar gawang dipercayakankepada Syahrul Trisna.

Susunan pemain

Indonesia: Syahrul Trisna (PG); Ryuji Utomo, Alfeandra Dewangga, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Rachmat Irianto, Ricky Kambuaya, Evan Diman, Witan Sulaeman, Irfan Jaya, Ezra Walian.

Kamboja: Hul Kimhuy (PG); Sath Rosib, Saret Krya, Tes Sambath, Yue Safy, Choun Chancav, Nhean Sosidan, Lim Pisoth, Min Ratanak, Sieng Chanthea, Keo Sokpheng.

