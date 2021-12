Chelsea vs Leeds: Tuchel Targetkan Kemenangan

Preview Premier League

Sabtu, 11 Desember 2021 | 10:25 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Preview Chelsea vs Leeds United. (Foto: B1/Muhammad Reza)

London, Beritasatu.com - Chelsea akan menjamu Leeds United pada pekan ke-16 kompetisi Premier League, di stadion Stamford Bridge, London, Sabtu (11/12/2021) malam WIB.

The Blues - julukan Chelsea, saat ini berada di peringkat ke-3 klasemen sementara Liga Inggris dengan mengoleksi 33 poin dari 15 pertandingan. Sementara, The Whites - julukan Leeds United, berada di posisi ke-15 dengan raihan 16 poin.

Pelatih Chelsea, Thomas Tuchel telah menegaskan, bakal memacu motivasi pemainnya untuk kembali menunjukkan penampilan terbaik. Caranya, dengan mengincar kemenangan saat menghadapi Leeds United.

Terlebih, penampilan Chelsea belakangan ini terbilang menurun. The Blues hanya meraih satu kemenangan dari empat pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Manchester City dan Liverpool sama-sama memanfaatkan kesalahan Chelsea untuk merebut posisi teratas klasemen. The Blues saat ini tertinggal dua poin di belakang pemuncak klasemen The Citizens dan satu poin di belakang The Reds.

"Kami telah melakukan persiapan untuk pertandingan nanti. Kami melakukan pendekatan yang berbeda dan meminta pemain untuk memberikan kemampuan optimal," kata Tuchel dilansir dari situs resmi Chelsea.

Pada bagian lain, penampilan Leeds United sendiri masih belum menunjukkan konsistensi. Padahal, pasukan Marcelo Bielsa, sempat membuat gebrakan di awal musim.

Pelatih asal Argentina ini, telah meminta kepada pemainnya untuk fokus menghadapi Chelsea. Apalagi, lawan yang akan mereka hadapi merupakan salah satu tim terkuat di Liga Inggris musim ini. "Chelsea memiliki kedalaman skuad yang menjadikannya sebagai salah satu tim terbaik,” kata Bielsa.

Leeds berhasil menahan Chelsea untuk bermain imbang 0-0 di Elland Road musim lalu, tetapi mereka kalah 3-1 di Stamford Bridge pada Desember 2020. Selain itu, The Whites hanya memenangkan satu dari 10 pertemuan terakhir mereka dengan The Blues, yang terjadi pada musim 2002-2003.

Namun demikian, melihat posisi pasukan Bielsa yang masih berada di papan tengah ketimbang condong ke zona degradasi, merupakan sebuah catatan yang cukup lumayan.

Prakiraan Susunan Pemain:

Chelsea (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Jorginho, Saul, Alonso; Mount, Werner; Lukaku.

Pelatih: Thomas Tuchel.

Leeds (4-4-1-1): Meslier; Dallas, Ayling, Llorente, Struijk, Firpo; Raphinha, Klich, Forshaw, James; Roberts.

Pelatih: Marcelo Bielsa.

Sumber: Sportmole, Skysports