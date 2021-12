Arsenal Sukses Hantam Southampton 3-0

London, Beritasatu.com - Arsenal tanpa ampun menggilas Southampton 3-0 dalam laga lanjutan Premier League atau Liga Inggris yang dimainkan di Emirates, Sabtu (11/12/2021). Tiga gol Arsenal dicetak Alexandre Lacazette di menit 21, Martin Odegaard di menit 27 dan Gabriel di menit 62.

Kemenangan ini membuat Arsenal naik ke peringkat 5 dengan 26 poin, terpaut satu poin dengan West Ham di peringkat empat. Hasil ini sekaligus membayar kekecewaan setelah "Meriam London" menelan kekalahan di dua laga sebelumnya

Pertandingan sebenarnya berjalan seimbang di babak pertama. Kedua tim berbagi sama penguasan bola. Dari peluang, Arsenal melakukan tiga percobaan dan semuanya mengarah ke gawang lawan. Sedangkan Southampton melakukan lima percobaan dimana tiga diantaranya mengarah ke gawang Arsenal.

Namun Arsenal bermain lebih efektif. Mendapat tekanan di 15 menit pertama, Arsenal malah mampu unggul terlebih dahulu. Tembakan dengan kaki kanan dari bagian tengah kotak 16 Lacazette bersarang ke arah sudut kanan atas di menit 21. Berselang enam menit kemudian Odegaard memperbesar keunggulan lewat sundulan menerima assist dari Kieran Tierney.

Bukayo Saka nyaris memperbesar keunggulan di menit 40 tetapi tendangannya masih bisa diamankan kiper. Skor 2-0 menutup babak pertama.

Unggul dua gol membuat Arsenal kian percaya diri. Pasukan Mikel Arteta langsung menggebrak di awal babak kedua dengan dua ancaman dari Granit Xhaka dan Odegaard yang masih membuahkan hasil. Southampton bukan tanpa perlawanan.

Mereka terus mencoba untuk memasuki area pertahanan Arsenal. Peluang didapat ketika tendangan Nathan Tella masih bisa diamankan kiper Ramsdale di menit 54.

Namun Arsenal memperbesar keunggulan melalui gol sundulan Gabriel Magalhães meneruskan tendangan sudut Gabriel Martinelli di menit 62. Unggul 3-0 tak lantas membuat Arsenal puas. Tekanan dan ancaman terus diberikan Arsenal.

Percobaan Takehiro Tomiyasu lewat sundulan dari bagian tengah kotak 16 diselamatkan di sudut kanan bawah masih bisa diselamatkan kiper. Southampton membalas di menit 73 melalui peluang Nathan Redmond yang sayangnya tendangannya masih bisa diselamatkan Ramsdale.

Sampai peluit panjang berbunyi skor tetap 3-0 untuk keunggulan Arsenal.

✅ Three @PremierLeague goals

✅ Three @PremierLeague points



Well played, Gunners! 👊



🔴 3-0 ⚫ (FT)#ARSSOU