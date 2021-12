Diulang, Ini Hasil Undian 16 Besar Liga Champions

Senin, 13 Desember 2021 | 21:39 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Nyon, Beritasatu.com - Hasil undian 16 Besar Liga Champions sempat diulang setelah mengalami kesalahan teknis. Juara La Liga Spanyol Atletico Madrid bertemu Manchester United di babak 16 Besar berdasarkan hasil undian yang dilakukan di Nyon, Swiss, Senin (13/12/2021).

Partai sengit akan tercipta pada pertandingan antara Inter Milan melawan Liverpool serta Paris Saint-Germain melawan Real Madrid di 16 Besar Liga Champions.

BACA JUGA Kesalahan Sistem, Undian 16 Besar Liga Champions Diulang

Pada undian yang dilakukan sebelumnya terjadi kesalahan sistem di mana aturan menyatakan bahwa lawan di penyisihan grup tidak bisa bertemu di fase knock-out pertama. Manchester United tidak bisa bermain melawan Villarreal karena kedua sudah saling berhadapan di fase Grup F, dengan klub Inggris tersebut keluar sebagai juara grup.

Kesalahan ini terjadi di undian ketiga. Di mana pada saat itu akan menentukan siapa lawan Atletico Madrid.

Pada saat itu, Atletico Madrid sudah tidak bisa berhadapan dengan Manchester City dan Real Madrid. Karena kedua tim itu sudah diundi bertemu dengan Villarreal dan Manchester City.

BACA JUGA Messi vs Ronaldo di 16 Besar Liga Champions

Alhasil, Atletico seharusnya diundi melawan Bayern Muenchen, Liverpool, Ajax, Juventus, Lille dan MU. Namun, dalam tayangan video terlihat bahwa Head of Club Competitions UEFA, Michael Heselschwerdt tidak memasukkan bola MU ke dalam pengundian.

Bola Manchester United itu tidak dimasukkan ke dalam mangkuk sebagai calon lawan Atletico Madrid.

United akhirnya diundi melawan Paris Saint-Germain, sementara Atletico Madrid bertemu dengan Bayern Muenchen dan klub Spanyol itu mengatakan mereka sedang dalam pembicaraan dengan UEFA untuk mencari "penjelasan dan solusi setelah kesalahan yang dibuat" dalam undian tersebut.

Berikut hasil lengkap undian Liga Champions:

Salzburg vs Bayern Munich

Sporting CP vs Manchester City

Benfica vs Ajax Amsterdam

Chelsea vs LOSC Lille

Atlético Madrid vs Manchester United

Villarreal vs Juventus

Inter Milan vs Liverpool

Paris Saint-Germain vs Real Madrid

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: UEFA