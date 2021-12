Piala AFF: Lawan Vietnam, Timnas Indonesia Harus Kerja Keras

Rabu, 15 Desember 2021 | 08:21 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Tim nasional Indonesia akan menghadapi ujian sesungguhnya, saat nanti bertemu Vietnam dalam laga ketiga turnamen Piala AFF 2020, Rabu (15/12/2021) di Stadion Bishan, Singapura. Vietnam adalah lawan sulit buat Indonesia.

Namun modal dua kemenangan di dua laga beruntun menjadi modal penting untuk melecut motivasi dan kepercayaan diri pemain meraih kemenangan.

Seperti diketahui, Indonesia menang di laga perdana melawan Kamboja 4-2 di Bishan Stadium, Singapura, Kamis (9/12/2021) malam. Rachmat Irianto (4' dan 33'), Evan Dimas (17'), dan Ramai Rumakiek (54'). Sedangkan gol Kamboja dicetak oleh Yue Safe (37') dan Prak Mony Udom (60').

BACA JUGA Puji Timnas Indonesia, Awas Jebakan Vietnam

Kemudian, Evan Dimas, dkk kembali meraih kemenangan di laga kedua melawan Laos dengan skor 5-1 lewat gol yang dicetak oleh Asnawi Mangkualam menit ke-23, Irfan Jaya 34', Witan Sulaeman 56', Ezra Walian 77', dan Evan Dimas 84'.

Sementara skuad arahan Park Hang-seo mampu meraih kemenangan saat menghadapi Laos dan tim kuat lainnya, Malaysia.

Sementara ini Vietnam memimpin klasemen Grup B dengan koleksi 6 poin. Indonesia yang sama-sama mengumpulkan 6 poin, berada di posisi kedua. Vietnam unggul soal jumlah kemasukan karena belum pernah kebobolan dari dua laga, sementara Indonesia sudah kemasukan 3 gol.

“Untuk hari ini pemain yang bermain dengan menit banyak melawan Laos kami berikan latihan pemulihan. Sementara pemain yang tidak bermain dan bermain dengan menit sedikit menjalani latihan dengan intensitas seperti biasa. Kami fokus untuk menatap laga melawan Vietnam,” kata Pelatih Shin Tae-yong dilansir situs resmi PSSI, Selasa (14/12/2021).

Dua tim ini sudah bertemu sebanyak 24 kali. Dari puluhan laga itu, Indonesia masih punya rapor lebih baik. Indonesia mampu meraih 9 kali kemenangan, 9 kali imbang, dan 6 kali menelan kekalahan.

Rekor positif ini mungkin bisa menjadi modal utama bagi Indonesia, namun tidak mutlak bahwa Indonesia akan meraih kemenangan. Pasalnya, dari 5 pertemuan terakhir Indonesia hanya meraih sekali kemenangan, 3 kali kalah, dan sekali imbang. Kemenangan itu didapatkan Indonesia pada 3 Desember 2016 saat mampu menumbangkan Vietnam 2-1 di leg pertama semifinal Piala AFF 2016.

BACA JUGA Piala AFF: Shin Tegaskan Indonesia Tak Gentar Lawan Vietnam

Sementara itu, bek timnas Indonesia, Fachruddin Aryanto mengatakan bahwa saat ini tim dalam kondisi siap untuk menghadapi laga kedua melawan Vietnam. Ia pun mengatakan bahwa pelatih sudah memberikan evaluasi kepada tim seusai laga melawan Laos.

“Hari ini kami latihan pemulihan dan beristirahat dengan cukup. Kondisi tim dalam kondisi oke dan tidak ada masalah. Melawan Vietnam kami harus lebih kerja keras, mereka tim kuat namun pasti ada kekurangannya,” katanya.

Sementara hasil imbang diraih pada leg kedua semifinal Piala AFF 2016. Kemudian untuk kekalahan teranyar didapatkan Indonesia dari Vietnam pada 7 Juni 2021 saat Vietnam mencukur Indonesia 4-0 di Kualifikasi Piala Dunia 2022.

Rekor pertemuan Timnas Indonesia vs Vietnam:

28 November 1991 Indonesia vs Vietnam (1-0 SEA Games)

16 April 1993 Vietnam vs Indonesia (1-0 Kualifikasi Piala Dunia)

30 April 1993 Indonesia vs Vietnam (2-1 Kualifikasi Piala Dunia)

09 Juni 1993 Indonesia vs Vietnam (1-0 SEA Games)

12 Desember 1995 Vietnam vs Indonesia (1-0 SEA Games)

11 September 1996 Vietnam vs Indonesia (1-1 Piala AFF)

15 September 1996 Vietnam vs Indonesia (3-2 AFF Championship)

24 Februari 1997 Indonesia vs Vietnam (1-0 Dunhill Cup)

07 Oktober 1997 Indonesia vs Vietnam (2-2 SEA Games)

12 Agustus 1999 Indonesia vs Vietnam (0-1 SEA Games)

16 November 2000 Vietnam vs Indonesia (2-3 Piala AFF)

06 September 2001 Indonesia vs Vietnam (1-0 SEA Games)

21 Desember 2002 Indonesia vs Vietnam (2-2 Piala AFF)

11 Desember 2004 Vietnam vs Indonesia (0-3 Piala AFF)

15 Januari 2007 Indonesia vs Vietnam (1-1 Piala AFF)

11 Juni 2008 Indonesia vs Vietnam (1-0 uji coba)

15 September 2012 Indonesia vs Vietnam (0-0 uji coba)

16 Oktober 2012 Vietnam vs Indonesia (0-0 uji coba)

20 November 2014 Vietnam vs Indonesia (2-2 uji coba)

22 November 2014 Vietnam vs Indonesia (2-2 Piala AFF)

8 November 2016 Vietnam vs Indonesia (3-2 uji coba)

3 Desember 2016 Indonesia vs Vietnam (2-1 Piala AFF)

7 Desember 2016 Vietnam vs Indonesia (2-2 Piala AFF)

15 Oktober 2019 Indonesia vs Vietnam (1-3 Kualifikasi Piala Dunia)

7 Juni 2021 Vietnam vs Indonesia (4-0 Kualifikasi Piala Dunia)



Lima laga terakhir Indonesia:

11/10/21, Kualifikasi Piala Asia, Cina Taipe 0-3 Indonesia

16/11/21, Uji coba, Afghanistan 1-0 Indonesia

25/11/21, Uji coba, Indonesia 4-1 Myanmar

9/12/21, AFF Cup 2020, Indonesia 4-2 Kambodia

12/12/21, AFF Suzuki Cup 2020, Laos 1-5 Indonesia



Lima laga terakhir Vietnam:

12/10/21, Kualifikasi Piala Asia, Oman 3-1 Vietnam

11/11/21, Kualifikasi Piala Asia, Vietnam 0-1 Jepang

16/11/21, Kualifikasi Piala Asia, Vietnam 0-1 Arab Saudi

6/12/21, AFF Cup 2020, Laos 0-2 Vietnam

12/12/21, AFF Cup 2020, Vietnam 3-0 Malaysia

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com