5 Pertandingan Premier League Akhir Pekan Ini Ditunda

London, Beritasatu.com - Lima pertandingan Premier League akhir pekan ini kembali mengalami penundaan karena wabah Covid-19. Kelima pertandingan tersebut adalah Southampton vs Brentford, Watford vs Crystal Palace, West Ham vs Norwich, Everton vs Leicester dan laga MU vs Brighton yang awalnya dijadwalkan akan dimainkan pada Sabtu (18/12/2021).

Sebelumnya pertandingan Manchester United dengan Brighton yang dijadwalkan dimainkan Selasa (14/12/2021) bersama dengan pertandingan Leicester City dengan Tottenham pada hari Rabu (16/12/2021) ditunda. Laga MU vs Brighton digeser ke Sabtu akhir pekan ini tetapi kembali harus ditunda.

Pelatih Brentford Thomas Frank menyerukan agar pertandingan papan atas akhir pekan ini ditunda untuk membiarkan klub menangani wabah tetapi Liga Inggris sejauh ini menolaknya.

"Semua pertandingan lain yang akan dimainkan akhir pekan ini dijadwalkan berjalan sesuai rencana," katanya dalam sebuah pernyataan.

Pemain Liverpool Fabinho, Curtis Jones dan Virgil van Dijk juga akan absen pada pertandingan melawan Newcastle setelah diduga positif tes, meskipun pelatih Jurgen Klopp mengatakan bahwa klub tidak meminta penundaan.

“Sejujurnya, saya pikir pada satu titik kami harus menjelaskan apa sebenarnya aturan itu, tetapi tentu saja dengan tiga pemain keluar dan skuad ini kami tidak akan meminta untuk tidak memainkan pertandingan sepak bola,” katanya.

Pertandingan Kamis lainnya antara Chelsea dan Everton akan tetap dilanjutkan meskipun empat pemain tim London itu dinyatakan positif yakni Romelu Lukaku, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi dan Ben Chilwell yang cedera.

Sebanyak sembilan pertandingan papan atas telah dibatalkan selama seminggu terakhir, yang lainnya adalah pertandingan Tottenham melawan Brighton pada hari Minggu lalu, pertandingan Brentford dengan Manchester United pada hari Selasa dan pertandingan Burnley melawan Watford pada hari Rabu.

Premier League mengatakan ada peningkatan kasus positif Covid-19 di Leicester pada hari Kamis, sementara Manchester United memiliki wabah yang sedang berlangsung.

MU mengatakan mereka juga akan menangguhkan pelatihan di pangkalan Carrington mereka untuk"waktu singkat untuk membantu mengurangi risiko penularan lebih lanjut.

"Kesehatan pemain dan staf adalah prioritas kami. Mengingat jumlah pemain dan staf pendukung yang harus diisolasi karena Covid-19, klub tidak punya pilihan selain meminta pertandingan diatur ulang. Kami menyesalkan kekecewaan dan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penundaan ini kepada para penggemar," ujar MU dalam pernyataannya.

