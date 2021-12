Chelsea Diimbangi Everton, Tuchel Jadi Bingung

London, Beritasatu.com - Pelatih Chelsea Thomas Tuchel mengaku bingung melihat penurunan performa timnya setelah bermain imbang 1-1 saat menjamu Everton dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge, Kamis (17/12/2021). Menurutnya, ini terjadi lantaran banyaknya pemain kunci yang absen karena cedera dan Covid-19.

Hasil imbang ini membuat Chelsea berada di peringkat ketiga, tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen Liga Inggris Manchester City setelah 17 pertandingan.

“Bagi saya tidak mudah untuk menganalisis mengapa kami kehilangan poin. Saya melihat tim mampu mendominasi permainan dan memiliki lebih banyak peluang dibanding lawan tetapi kami harus mendapatkan hasil imbang," ujar Tuchel usai pertandingan.

Chelsea unggul 80% dalam penguasaan bola dan melakukan 18 percobaan dimana 10 diantaranya mengarah ke gawang Everton. Ini berbanding jauh dengan Everton yang hanya melakukan empat percobaan dan hanya tiga yang mengarah ke gawang Chelsea.

