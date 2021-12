Covid-19 Menyerang 9 Klub Premier League

London, Beritasatu.com - Merebaknya kembali Covid-19 varian Omicron di Eropa membuat banyak aktivitas yang sempat kembali menggeliat kini harus terhenti sejenak. Salah satunya adalah kompetisi Premier League atau Liga Inggris. Sejauh ini ada sembilan klub melaporkan adanya kasus Covid-19 yang dialami pemain dan stafnya.

Imbasnya, sejumlah pertandingan pertengahan dan akhir pekan ini harus ditunda. Pertama dialami Manchester United yang harus kembali menunda laga melawan Brighton yang awalnya digelar Rabu (16/12/2021) menjadi Sabtu (18/12/2021). Namun laga pada Sabtu besok kembali harus ditunda.

Total ada lima pertandingan Premier League akhir pekan ini harus ditunda.

Berikut klub-klub yang mendapat serangan Covid-19:

Brentford

"The Bees" memiliki 13 kasus di antara pemain dan sta. Klub sekarang menyerukan penutupan markas tim untuk membantu klub pulih. Tempat latihan mereka telah ditutup dan akibatnya perjalanan mereka ke Southampton pada hari Sabtu ditunda.

Leicester

Sebelum akhirnya laga melawan Tottenham ditunda, Leicester kehilangan beberapa pemain karena Covid. Tempat latihan mereka ditutup pada Kamis (16/12/2021) pagi untuk menahan wabah tetapi mengingat mereka memiliki jumlah pemain yang tidak mencukupi, perjalanan akhir pekan mereka ke Everton juga dibatalkan.

Manchester United

Jumlah kasus saat ini tidak diketahui tetapi wabah besar membuat pertandingan mereka dengan Brentford ditunda. Panggilan agar pertandingan hari Sabtu dengan Brighton ditunda diterima pada hari Kamis karena wabah di klub.

The Premier League have confirmed that Saturday's fixture with Brighton has been postponed. #MUFC | #MUNBHA

Brighton

Permintaan untuk menunda pertandingan Rabu (15/12/2021) dengan Wolves ditolak oleh Liga Premier menyusul wabah di klub. Padahal Graham Potter mengkonfirmasi ada tiga hingga empat kasus positif sebelum pertandingan. Laga tersebut berakhir dengan kekalahan Birghton 0-1. Untuk pertandingan selanjutnya melawan Manchester United kini telah ditunda.

Norwich

Pelatih Dean Smith menghadapi penantian yang cemas untuk mengetahui sejauh mana wabah di klub. The Canaries telah berdiskusi dengan Liga Premier mengenai pertandingan hari Sabtu dengan West Ham dan disepakati untuk menunda karena mereka memiliki jumlah pemain yang tidak mencukupi.

Watford

Melihat pertandingan dengan Burnley ditunda hanya beberapa jam sebelum kick-off. Adapun jumlah kasus saat ini tidak diketahui. Dengan tempat latihan mereka ditutup, pertandingan kandang mereka dengan Crystal Palace kini telah dipastikan ditunda.

Tottenham

Spurs adalah klub Liga Inggris pertama yang terkena varian Omicron minggu lalu dan melihat pertandingan melawan Brighton dan Rennes ditunda setelah kasus mencapai dua digit di antara pemain dan staf. Mereka yang dites positif virus diharapkan kembali dalam beberapa hari ke depan setelah menyelesaikan masa isolasi diri 10 hari mereka. Bentrokan Spurs dengan Leicester pada hari Kamis ditunda meskipun tuntutan awal untuk membatalkan pertandingan ditolak.

We can confirm that tonight's Premier League fixture at Leicester City has been postponed following a Premier League Board meeting this morning.



Full statement ⤵️