Menit 13, Malaysia Buka Keunggulan atas Indonesia

Singapura, Beritasatu.com - Tim Nasional Malaysia unggul terlebih dahulu atas Indonesia di laga Grup B Piala AFF. Keunggulan Malaysia dibuka melalui gol Kogileswaran di menit 13.

Gol berawal ketika bola buangan Irfan Jaya menghampiri Kogileswaran Raj. Depan cepat Kogileswaran melesakkan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal diadang kiper Nadeo.

