Covid-19 Menyerang, Liga Inggris Putuskan Pertandingan Terus Jalan

London, Beritasatu.com - Premier League atau Liga Inggris memutuskan untuk terus memenuhi jadwal pertandingan selama boxing day meskipun ada lonjakan besar dalam kasus Covid-19. Keputusan diambil setelah diadakan pertemuan dengan 20 klub Premier League.

Sebelumnya pada akhir pekan kemarin lima pertandingan ditunda dan hanya satu pertandingan yang dimainkan.

Diperkirakan bahwa pertandingan Boxing Day atau pertandingan dari tanggal 28 Desember akan ditunda. Namun klub-klub memilih untuk terus melanjutkan pertandingan. Padahal selama sepekan terakhir kemarin, Liga Inggris melaporkan adanya 90 kasus positif Covid-19, rekor sejak pandemi dimulai.

Liga menyarankan bahwa jika sebuah klub memiliki 13 pemain dan penjaga gawang yang fit, mereka harus dapat memainkan pertandingan berikutnya.

It was confirmed at a #PL club meeting today that while recognising a number of clubs are experiencing COVID-19 outbreaks & challenges, it is the League’s collective intention to continue the current fixture schedule where safely possible



