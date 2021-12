Ngotot dan Enerjik, Asnawi Mangkualam Jadi Pemain Paling Disorot

Jakarta, Beritasatu.com – Bek Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam Bahar menjadi pemain yang paling mendapat sorotan saat beraksi di leg pertama semifinal Piala AFF melawan Singapura di Stadion National, Singapura, Rabu (23/12/2021).

Pujian diberikan warganet atas penampilan Asnawi ketika menghadapi Singapura. Sejak Rabu (22/12/2021) malam sampai berita ini diturunkan, tagar Asnawi menjadi salah satu trending di Twitter dengan cuitan 10.700 cuitan.

Satu gol Indonesia yang dicetak Witan Sulaeman tidak lepas dari peran besar pemain PSM tersebut. Berawal dari kecepatan Asnawi mencuri operan bola pemain Singapura di sisi lapangan kanan Indonesia. Sempat terjatuh ketika melewati adangan pemain lawan, Asnawi bangkit dan langsung tancap gas merangsek masuk ke sisi kiri area Singapura. Dia memberikan umpan dengan Witan dan ketika berada di area penalti kembali memberikan assist ke rekannya tersebut.

Dengan cepat Witan langsung menyambut dengan kaki kiri dan gagal diadang kiper Singapura. Laman twitter AFFSuzuki pun seakan takjub dengan aksi Asnawi dalam terciptanya gol Witan tersebut.

🤩 What. A. Goal! 🚴 Asnawi gets on his bike and Witan finishes with aplomb! #AFFSuzukiCup2020 | #RivalriesNeverDie | #SGPvIDN pic.twitter.com/5EoIgCNn7Z

Asnawi bisa dikatakan menjadi pemain paling konsisten yang selalu dimainkan Pelatih Shin Tae-yong dalam empat laga Piala AFF.

Penampilan apiknya ketika melawan Singapura membuat Asnawi menjadi paling enerjik.

😯 There was just no stopping him tonight!



🇮🇩 Asnawi Mangkualam is your #SGPvIDN ⚡ #FujiElectric Most Energetic Player!

#AFFSuzukiCup2020 | #RivalriesNeverDie pic.twitter.com/7cAKen98qx