Piala AFF 2020: Ini Susunan Pemain Timnas Indonesia Vs Singapura

Singapura, Beritasatu.com- Timnas Indonesia menghadapi Singapura dalam pertandingan leg kedua semifinal Piala AFF 2020, Sabtu (25/12/2021).

Pada pertandingan leg kedua ini kedua tim memburu kemenangan setelah bermain imbang, 1-1 pada leg pertama. Tidak diberlakukan keuntungan gol tandang pada Piala AFF 2020 ini karena penyelenggaraan dilakukan terpusat di Singapura.

Nadeo Argawinata masih dipercaya di bawah mistar gawang Indonesia. Witan Sulaeman serta Asnawi Mangkualam kembali menjadi starter,sementara itu di depan Ezra Walian menjadi penggedor utama lini pertahanan Singapura.

Berikut pemain yang diturunkan kedua tim.

📢 #Accor Starting XIs | 🇮🇩 Indonesia 🆚 Singapore 🇸🇬



The second leg of The Garudas 🆚 The Lions is 🔛 in under an hour!



Who will be our first finalist? 👀

#AFFSuzukiCup2020 | #RivalriesNeverDie | #ALLsport | #IDNvSGP pic.twitter.com/K1rMU68SjT