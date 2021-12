Simpan Elkan-Egy, Shin Tae-yong Turunkan Tiga Bek Tengah

Singapura, Beritasatu.com - Sama seperti leg pertama, pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong kembali menurunkan tiga bek tengah pada laga leg kedua semifinal Piala AFF 2020 melawan Singapura, Sabtu (25/12/2021), dan membangkucadangkan Elkan Baggott serta Egy Maulana Vikri.

Tiga bek tengah yang dimainkan sekaligus oleh Shin pada pertandingan yang digelar di Stadion Nasional, Singapura, itu adalah Rizky Ridho, Fachruddin Aryanto dan Alfeandra Dewangga.

Mereka didampingi Pratama Arhan dan kapten Asnawi Mangkualam Bahar di sisi kiri serta kanan pertahanan. Sementara Rachmat Irianto belum tergeser dari posisi gelandang bertahan.

Ricky Kambuaya juga tetap mengisi pos gelandang serang. Pergantian terjadi di sayap, di mana Ramai Rumakiek turun dari awal menemani Witan Sulaeman.

Bermainnya Ramai membuat Irfan Jaya, yang sementara menjadi pencetak gol terbanyak untuk Indonesia di Piala AFF 2020, menjadi cadangan.

Di depan, Ezra Walian bertugas sebagai penyerang tengah. Sementara tugas sebagai kiper dipercayakan kepada Nadeo Argawinata.

Dari kubu Singapura, pelatih Tatsuma Yoshida tidak menurunkan penyerang terbaiknya, Ikhsan Fandi sejak awal. Posisi Ikhsan diisi oleh Hafiz Nor dan Amy Recha.

Gelandang serang mereka yang tampil menonjol di Piala AFF 2020 yaitu Faris Ramli juga disiapkan sebagai pengganti.

Namun, di belakang, Yoshida tetap menurunkan sosok-sosok andalan yakni Irfan Fandi dan Safuwan Baharudin. Di tengah, Song Ui-young mengisi satu tempat bersama sang kapten Hariss Harun.

Susunan pemain kedua tim:

Indonesia: Nadeo Argawinata-pg, Pratama Arhan, Rizky Ridho, Fachruddin Aryanto, Alfeandra Dewangga, Asnawi Mangkualam Bahar (kapten), Rachmat Irianto, Ricky Kambuaya, Ramai Rumakiek, Witan Sulaeman, Ezra Walian

Singapura: Hassan Sunny-pg, Nur Adam Abdullah, Safuwan Baharudin, Irfan Fandi, Zulqarnen Suzliman, Hami Syahin, Song Ui-young, Shahdan Sulaiman, Hariss Harun (kapten), Hafiz Nor, Amy Recha

