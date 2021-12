Dramatis, 2x45 Menit Indonesia Imbangi Singapura

Singapura, Beritasatu.com - Timnas Indonesia untuk sementara bermain imbang, 2-2 dalam 2x45 menit saat menghadapi Singapura dalam pertandingan leg kedua semifinal Piala AFF 2020, Sabtu (25/12/2021).

Bermain melawan 9 pemain, Indonesia justru tertinggal setelah tendangan bebas dari Shahdan Sulaiman mengubah skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Singapura.

Indonesia sempat unggul lewat gol dari Ezra Walian pada menit ke-11.

Sementara itu gol balasan dari Singapura dicetak pada menit ke-45 oleh Song Ui-young.

