Bertemu Manchester City, Leicester Compang-camping

Minggu, 26 Desember 2021 | 08:32 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Preview Manchester City vs Leicester City. (Foto: B1/Muhammad Reza)

Manchester, Beritasatu.com - Memasuki pekan ke-19 Premier League 2021/2022, Manchester City semakin mantap di puncak klasemen. The Citizens bertengger di pucuk klasemen unggul tiga angka dari Liverpooldan akan menjamu Leicester dalam laga Minggu (26/12/2021).

BACA JUGA Menjamu Manchester City, Newcastle Tertekan

The Citizens memiliki waktu istirahat yang cukup panjang sekitar tujuh hari sebelum pertandingan melawan The Foxes. Tim asuhan pelatih Josep Guardiola tengah on fire dengan memenangkan delapan partai terakhir mereka di Premier League. Catatan itu semakin mengkilap dengan mencetak 24 gol ke gawang lawan serta hanya kebobolan dalam tiga kesempatan.

Bertemu Leicester yang tengah dilanda cedera membuat kans Manchester City kembali mendulang angka semakin besar. Leicester kehilangan Jamie Vardy, Ricardo Pereira dan Caglar Soyuncu karena cedera otot. Sementara itu bek Jonny Evans masih belum pulih sepenuhnya. Kondisi yang sama juga dialami Harvey Barnes serta Timothy Castagne.

Leicester sendiri nyaris meraih hasil fantastis pada laga Rabu (22/12/2021) pada perempat final Piala Liga di markas Liverpool. The Foxes sempat unggul 3-1 sebelum akhirnya tersisih lewat adu penalti. Hasil itu pula yang membuat trio Vardy, Pereira dan Caglar absen dalam lawatan ke markas Manchester City.

Dengan kondisi pasukan yang compang camping, Leicester membutuhkan semangat, determinasi serta tentunya keberuntungan kala bertandang ke Stadion Etihad.

Sebaliknya Manchester City tentu bakal memanfaatkan kondisi Leicester guna meraih kemenangan beruntun ke-9 mereka di Premier League pada musim ini.

Manchester City vs Leicester

Premier League 2021/2022 pekan ke-19, Minggu (25/12/2021)

Stadion Etihad, Manchester

Wasit: Chris Kavanagh

Perkiraan pemain:

Manchester City (4-3-3):

Ederson

Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko

Gundogan, Rodri, Bruyne

Mahrez, Silva, Sterling

Pelatih: Josep Guardiola



Leicester (5-4-1):

Schmeichel

Albrighton, Ndidi, Vestergaard, Bertrand, Thomas

Lookman, Dewsbury-Hall, Tielemans, Maddison

Daka

Pelatih: Brendan Rodgers

Lima pertandingan terakhir Manchester City:

05/12/21 Watford 1 - 3 Manchester City

08/12/21 RB Leipzig 2 - 1 Manchester City

11/12/21 Manchester City 1 - 0 Wolverhampton

15/12/21 Manchester City 7 - 0 Leeds United

19/12/21 Newcastle United 0 - 4 Manchester City

Lima pertandingan terakhir Leicester:

02/12/21 Southampton 2 - 2 Leicester City

05/12/21 Aston Villa 2 - 1 Leicester City

10/12/21 Napoli 3 - 2 Leicester City

12/12/21 Leicester City 4 - 0 Newcastle United

23/12/21 Liverpool P 3 - 3 Leicester City

Lima pertemuan terakhir:

11/09/21 Leicester City 0 - 1 Manchester City

07/08/21 Leicester City 1 - 0 Manchester City

03/04/21 Leicester City 0 - 2 Manchester City

27/09/20 Manchester City 2 - 5 Leicester City

23/02/20 Leicester City 0 - 1 Manchester City

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Who Scored, Soccerway