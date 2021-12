Tiga Laga Ditunda, Ini Hasil Pertandingan Liga Inggris Akhir Pekan

Senin, 27 Desember 2021 | 07:17 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

London, Beritasatu.com – Pertandingan lanjutan Premier League akhir pekan kemarin diwarnai dengan penundaan tiga partai akibat Covid-19. Sedangkan enam partai lainnya tetap dimainkan sesuai jadwal.

Tiga partai yang ditunda adalah Liverpool vs Leeds United, Wolverhampton vs Watford dan Burnley vs Everton yang sedianya digelar Minggu (26/12/2021).

Manchester City, Arsenal, Tottenham Hotspur dan Chelsea berhasil mengemas kemenangan. City memantapkan posisinya di puncak klasemen berkat kemenangan telak 6-3 atas Leicester City. Kemenangan besar juga diraih Arsenal yang membungkam Norwich City 5-0.

Tottenham berhasil mengemas kemenangan telak 3-0 atas Crystal Palace. Sedangkan Chelsea kerja keras mengalahkan Astov Villa 3-1 di Villa Park.

City saat ini masih aman di puncak klasemen dengan 47 poin dari 19 pertandingan, diikuti Liverpool dengan 41 poin dari 18 laga, menempel Chelsea juga dengan 41 poin di peringkat ketiga. Arsenal berada di peringkat emmpat dengan 35 poin dan diikuti Tottenham Hotspur dengan 29 poin di peringkat kelima.

Hasil Pertandingan (Minggu, 26/12/2021-Senin, 27/12/2021)

Manchester City vs Leicester City 6-3

Norwich vs Arsenal 0-5

Tottenham Hotspur vs Crystal Palace 3-0

West Ham United vs Southampton 2-3

Aston Villa vs Chelsea 1-3

Birghton and Hove Albion vs Brentford 2-0

Pertandingan Ditunda

Liverpool vs Leeds United

Wolverhampton vs Watford

Burnley vs Everton

Sumber: Livescore