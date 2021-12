Piala AFF: Final Keenam Indonesia, Kutukan Berlanjut atau Berakhir?

Selasa, 28 Desember 2021 | 08:44 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Final Piala AFF 2020 menjadi laga puncak keenam kalinya yang mampu dicapai Tim Nasional Indonesia sejak turnamen sepakbola Asia Tenggara itu berganti nama dari Piala Tiger ke AFF tahun 1996.

Sialnya, dari lima final itu tidak sekalipun Indonesia akhirnya menjadi juara. Lima final yang dicapai skuad Garuda ada di tahun 2000, 2002, 2004, 2010 dan 2016.

BACA JUGA Piala AFF: Final Tanpa Bendera Dua Negara

Dari lima kekalahan di partai final, tiga diantaranya terjadi ketika menghadapi Thailand. Di final pertama Indonesia tahun 2000 harus menyerah 1-4 dari Thailand. Lalu berlanjut kembali kalah dari Thailand di tahun 2000 dengan agregat 4-6.

Di final tahun 2004, Indonesia secara mengejutkan gagal juara setelah kalah agregat 2-5 dari Singapura. Kebuntuan Indonesia berlanjut di 2010 setelah kalah agregat 2-4 dari Malaysia.

Di perhelatan 2012 dan 2014 Indonesia melempem karena gagal melewati fase grup.

Lalu di tahun 2016, gelar juara nyaris diraih ketika itu. Menang 2-1 di leg pertama yang dimainkan di Stadion Pakansari, Cibinong, Indonesia gagal melanjutkan hasil positif. Kekecewaan harus ditelan setelah di leg kedua di kandang lawan kalah 0-2. Hasil ini membuat Indonesia kalah agregat 2-3.

Pemain Timnas Indonesia bersukacita usai laga kandang, partai final piala AFF 2016 di stadion Pakansari, Cibinong, Jawa Barat, 14 Desember 2016.

BACA JUGA Ini 4 Pilar Thailand, Lawan Indonesia di Final Piala AFF

Indonesia memiliki kesempatan untuk memecahkan kebuntuan gelar juara di Piala AFF pada perhelatan kali ini. Thailand akan kembali menjadi batu sandungan Indonesia.

Laga final akan dimainkan di Stadion National, Singapura pada Rabu (29/12/2021) di leg pertama dan leg kedua pada 1 Januari 2022.

Pencapaian Timnas Indonesia di Piala AFF

2000 Runner Up - Indonesia vs Thailand 1-4

2002 Runner Up - Indonesia vs Thailand 2-4 (adu penalti)

2004 Runner Up - Indonesia vs Singapura 2-5 (agregat)

2010 Runner Up - Indonesia vs Malaysia 2-4 (agregat)

2012 Tidak Lolos Babak Grup

2014 Tidak Lolos Babak Grup

2016 Runner Up - Indonesia vs Thailand 2-3 (agregat)

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com