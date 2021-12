Piala AFF: Ini Susunan Pemain Indonesia vs Thailand

Singapura, Beritasatu.com - Timnas Indonesia bertemu Thailand pada leg 1 final Piala AFF 2020, Rabu (29/12/12) di Stadion Nasional, Singapura. Kedua tim telah susunan pemain.

Pelatih Indonesia Shin Tae-yong menurunkan formasi 5-4-1 dengan menempatkan Dedik Setiawan sebagai striker tunggal. Dia ditopang Ricky Kambuaya, Rachmat Irianto, Witan Sulaiman, dan Irfan Jaya.

Sementara lima pemain di lini belakang diisi Edo Febriansyah, Asnawi Mangkualam Bahar, Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga, dan Fachrudin Aryanto. Mereka askan mengawal kiper Nadeo Argawinata.

