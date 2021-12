Final Piala AFF: Babak I, Indonesia Tertinggal oleh Thailand

Singapura, Beritasatucom - Indonesia untuk sementara tertinggal 0-1 oleh Thailand pada babak pertama leg 1 final Piala AFF 2020, Rabu (29/12/2021), di Stadion Nasional Singapura.

Gol yang membawa tim Gajah Perang dilesakkan Chanathip Songkrasin. Gelandang bernomor punggung 18 ini menjebol gawang Indonesia saat pertandingan baru dimulai tepatnya menit kedua.

Pelatih Indonesia Shin Tae-yong menurunkan formasi 5-4-1 dengan menempatkan Dedik Setiawan sebagai striker tunggal. Dia ditopang Ricky Kambuaya, Rachmat Irianto, Witan Sulaiman, dan Irfan Jaya.

Sementara lima pemain di lini belakang diisi Edo Febriansyah, Asnawi Mangkualam Bahar, Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga, dan Fachrudin Aryanto. Mereka askan mengawal kiper Nadeo Argawinata.

Di kubu Thailand, pelatih Alexandre Polking menampilkan formasi 4-3-2-1 dengan Teerasil Dangda sebagai penyerang tinggal. Di lin tengah dia tetap mengandalkan gelandang nan energik Chanathip Songkrasin.

Indonesia dibuat kaget oleh gol Thailand saat pertandingan baru berjalan dua menit. Gol dicetak Chanathip Songkrasin.

Berawal dari serangan dari sisi kiri pertahanan, Philip Roller berhasil membawa bola dan mengalirkannya untuk Chanathip Songkrasin. Gelandang bernomor punggung 18 ini berhasil melepaskan tendangan kaki kiri yang mengecoh kiper Nadeo Argawinata. Skor pun berubah 1-0 untuk Thailand.

