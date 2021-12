Final Piala AFF: Menyerah 0-4 di Leg 1, Indonesia Butuh Keajaiban

Singapura, Beritasatucom - Timnas Indonesia menyerah 0-4 kepada Thailand pada leg 1 final Piala AFF 2020, Rabu (29/12/2021), di Stadion Nasional Singapura. Hasil ini membuat tugas Indonesia di leg kedua Sabtu mendatang sangat berat. Indonesia butuh keajaiban untuk juara.

Gol-gol Thailand dilesakkan Chanathip Songkrasin (2 gol), Supachok Sarachat, dan Borin Phala. Partai final leg kedua akan digelar Sabtu, 1 Januari 2022.

Pelatih Indonesia Shin Tae-yong menurunkan formasi 5-4-1 dengan menempatkan Dedik Setiawan sebagai striker tunggal. Dia ditopang Ricky Kambuaya, Rachmat Irianto, Witan Sulaiman, dan Irfan Jaya.

Sementara lima pemain di lini belakang diisi Edo Febriansyah, Asnawi Mangkualam Bahar, Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga, dan Fachrudin Aryanto. Mereka mengawal kiper Nadeo Argawinata.

Di kubu Thailand, pelatih Alexandre Polking menampilkan formasi 4-3-2-1 dengan Teerasil Dangda sebagai penyerang tinggal. Di lin tengah dia tetap mengandalkan gelandang nan energik Chanathip Songkrasin.

Indonesia dibuat kaget oleh gol Thailand saat pertandingan baru berjalan dua menit. Gol dicetak Chanathip Songkrasin.

The skipper leading by example 👌 #AFFSuzukiCup2020 | #RivalriesNeverDie | #IDNvTHA pic.twitter.com/Y7hdjFrAD7

Berawal dari serangan dari sisi kiri pertahanan, Philip Roller berhasil membawa bola dan mengalirkannya untuk Chanathip Songkrasin. Gelandang bernomor punggung 18 ini berhasil melepaskan tendangan kaki kiri yang mengecoh kiper Nadeo Argawinata. Skor pun berubah 1-0 untuk Thailand.

Indonesia kembali nyaris kebobolan pada menit ke-13. Bola umpan dari sisi kanan pertahanan disambut dengan tendangan voli oleh Bordin Phala. Namun berhasil diselamatkan oleh kiper Nadeo. Bola pantulan kemudian disundul Elias Dolah namun melambung di atas mistar gawang.

Indonesia terus tertekan setelah ketinggalan. Pasukan Shin Tae-yong juga tampak panik karena gawang mereka jebol pada menit awal pertandingan.

Beberapa kali serangan sudah kandas meski belum sampai ke daerah pertahanan lawan. Kematangan Thailand dibanding Indonesia jelas terlihat dalam laga ini.

Para pemain Thailand yang rata-rata berisi pemain berpengalaman tampil lebih tenang apalagi setelah memimpin. Sementara para pemain Indonesia tampil terburu-buru. Dalam hal penguasaan bola pun Thailand jauh lebih unggul.

Menit ke-30 Indonesia sempat menekan Thailand. Namun peluang yang didapat Dedik Setiawan disapu oleh lawan dan hanya menghasilkan sepak pojok.

Menit ke-38, Thailand harus melakukan pergantian pemain. Gelandang Elias Dolah ditarik keluar karena cedera dan digantikan Pokklaw Anan.

Menit ke-40 Idonesia sebenarnya memiliki peluang emas. Witan Sulaiman berhasil merangsek pertahanan Thailand. Dia kemudian mengumpan kepada Alfeandra Dewangga yang tak terkawal di depan gawang. Namun tendangan pemain belakang ini tak menemui sasaran dan melambung di atas mistar.

Beberapa saat menjelang babak pertama usai, Thailand nyaris menambah keunggulan. Supachok Sarachat melepaskan tendangan dari sisi kiri gawang namun berhasil ditepis Nadeo.

Memasuki babak kedua pelatih Indonesia, Shin Tae-yong memasukkan Evan Dimas menggantikan Fachrudin Aryanto serta Elkan Baggott untuk Edo Febriansyah.

Thailand berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 di awal babak kedua ini tepatnya pada menit ke-52. Gol kembali dicetak gelandang Chanathip Songkrasin.

End to end from Alexandré Pölking's men! 🔥⚽️ #AFFSuzukiCup2020 | #RivalriesNeverDie | #IDNvTHA pic.twitter.com/m6EGYpYtup

Gol dari serangan balik Thailand yang merangsek pertahanan Indonesia. Supachok Sarachart berhasil membawa bola hingga lini pertahanan Indonesia. Dia kemudian memberikan bola kepada Chanathip Songkrasin yang dengan sempurna menaklukkan kiper Nadeo Argawinata.

Menit ke-61, Indonesia memiliki peluang melalui Irfan Jaya. Namun bola hasil tendangannya berhasil diblok kiper Siwarak Tedsungnoen. Witan Sulaiman tampak menyesalkan keputusan Irfan yang tidak memberi umpan kepadanya yang lebih bebas.

Tak lama kemudian, Egy Maulana Vikri dimasukkan untuk menggantikan Ricky Kambuaya. Menit ke-63 Indonesia sebenarnya berhasil menekan pertahanan Thailand. Namun bola yang dikuasai Witan berhasil direbut lawan.

Indonesia kemudian justru tertinggal 0-3 pada menit ke-67 oleh gol Supachok Sarachat. Gol berawal dari serangan Thailand dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Philip Roller memberi umpan ke luar kotak penalti.

Unstoppable from Supachok from outside the area 👌🇹🇭#AFFSuzukiCup2020 | #RivalriesNeverDie | #IDNvTHA pic.twitter.com/teKEwH1UeN