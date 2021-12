Klasemen Liga Inggris: City Optimalkan Terpelesetnya 2 Rival

Kamis, 30 Desember 2021 | 07:49 WIB

Oleh : BW

Jakarta, Beritasatu.com - Manchester City mengoptimalkan keuntungan setelah dua rival mereka dalam perburuan gelar juara Liga Inggris, Liverpool dan Chelsea, terpeleset. Liverpool dan Chelsea, dalam laga terakhir gagal meraih tiga poin penuh. City pun kian mencengkeram posisi puncak klasemen Liga Inggris.

Liverpool yang main paling awal di antara ketiga tim menutup 2021 dengan menelan kekalahan 0-1 melawan Leicester City dalam lawatan ke Stadion King Power pada Rabu (29/12/2021) dini hari WIB.

Lantas Chelsea yang bertanding pada Kamis (30/12/2021) dini hari tadi harus merelakan dua poin hilang. Kemenangan yang sudah di depan mata sirna setelah Danny Welbeck membantu Brighton & Hove Albion memaksakan hasil imbang 1-1 di Stamford Bridge.

Sekitar setengah jam kemudian City yang main dalam laga lebih larut berhasil mengalahkan Brentford 1-0 berkat gol semata wayang Phil Foden di Stadion Brentford Community, London.

Hasil-hasil tersebut membuat City mantap di puncak klasemen dengan koleksi 50 poin, unggul delapan poin atas Chelsea yang naik ke posisi kedua. Adapun Liverpool, yang baru bermain 19 laga, menempati urutan ketiga dengan jarak sembilan poin dari City.

Sementara itu, West Ham United menutup tahun mereka dengan kembali ke jalur kemenangan setelah membekuk Watford 4-1 dalam lawatan ke Vicarage Road sehari yang lalu, untuk naik ke posisi kelima dengan raihan 31 poin.

Naiknya West Ham tidak lepas dari hasil kurang optimal yang diperoleh Tottenham Hotspur dalam laga bersamaan di St Mary's setelah diimbangi sepuluh pemain Southampton dengan skor 1-1.

Tottenham merosot ke urutan keenam dengan koleksi 30 poin dan terancam disalip oleh Manchester United yang punya 28 poin serta akan menjamu Burnley di Old Trafford pada Jumat (31/12/2021) dini hari WIB nanti.

Rangkaian laga pekan ke-20 Liga Inggris masih terganggu lonjakan kasus Covid-19 akibat menyebarnya varian Omicron, di mana ada tida pertandingan yang harus ditangguhkan.

Ketiga pertandingan itu yakni Arsenal vs Wolverhampton, Leeds United vs Aston Villa dan Everton vs Newcastle United.

Jadwal dan hasil pertandingan pekan ke-20 Liga Inggris:

Selasa (28/12/2021):

Southampton 1 - Tottenham Hotspur 1 (James Ward-Prowse 25'; Harry Kane p-41')

Watford 1 - West Ham United 4 (Emmanuel Dennis 4'; Tomas Soucek 27', Said Benrahma 29', Mark Noble p-58', Nikola Vlasic 90+2')

Crystal Palace 3 - Norwich City 0 (Odsonne Edouard p-8', Jean-Philippe Mateta 38', Jeffrey Schlupp 44')

Leicester City 1 - Liverpool 0 (Ademola Lookman 59')

Rabu (29/12/2021):

Chelsea 1 - Brighton & Hove Albion 1 (Romelu Lukaku 28'; Danny Welbeck 90+1')

Brentford 0 - Manchester City 1 (Phil Foden 16')

Kamis (30/12/2021):

Manchester United vs Burnley

Ditunda:

Arsenal vs Wolverhampton

Leeds United vs Aston Villa

Everton vs Newcastle United

