Timnas Indonesia Dipukul Thailand, Nadeo: Kami Belum Menyerah!

Jakarta, Beritasatu.com – Tim Nasional Indonesia harus menelan pil pahit setelah ditaklukkan dengan skor telak 0-4 pada leg pertama final Piala AFF 2020 di Stadion National, Singapura, Rabu (30/12/2021). Meski kalah, peluang Indonesia menjadi juara Piala AFF pertama kalinya belum tertutup

Harapan masih ada di leg kedua yang akan dimainkan pada Sabtu (1/1/2022). Kiper Nadeo Argawinata menegaskan timnya belum menyerah untuk bisa mewujudkan ambisi menjadi juara.

“Hasil (leg pertama) yang tidak kita inginkan, tetapi kami tidak mengenal kata menyerah, apapun yang terjadi,” ujar Nadeo dalam cuitannya di akun twitter.

not the result we want, but Indonesian don't know to give up , no matter what happens @PSSI 🇮🇩🙌🏻#AFFCup2020 #Singapore #PSSI pic.twitter.com/O8EO7biZ8S