Final Piala AFF: Susunan Pemain Thailand vs Indonesia

Singapura, Beritasatu.com - Indonesia bertemu Thailand dalam leg kedua final Piala AFF 2020, Sabtu (1/1/2022), dan kedua pelatih sudah menurunkan susunan pemain.

Indonesia mendapat tugas sangat berat dalam pertemuan kedua ini karena di leg pertama kalah 0-4. Gol-gol Thailand dalam pertandingan Rabu (29/1/2021) dilesakkan Chanathip Songkrasin (2 gol), Supachok Sarachat, dan Borin Phala.

Untuk melampaui lawan dan menjadi juara turnamen, Indonesia setidak-tidaknya melesakkan lima gol. Atau, paling tidak, menyamakan agregat dan memaksakan pertandingan berlanjut ke babak tambahan dan, jika diperlukan, adu penalti.

Pelatih Indonesia Shin Tae-yong mengusung formasi menyerang 4-2-3-1 dalam pertandingan leg kedua ini. Berbeda dengan saat pertandingan pertama, yang menurunkan 5-4-1. Dia tetap menampilkan Dedik Setiawan sebagai ujung tombak tunggal.

