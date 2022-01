Babak I, Ricky Kambuaya Bawa Indonesia Ungguli Thailand

Singapura, Beritasatu.com - Ricky Kambuaya membawa Timnas Indonesia untuk sementara unggul 1-0 atas Thailand dalam babak pertama leg kedua final Piala AFF 2020, Sabtu (1/1/2022) di Stadion Nasional Singapura. Gol yang mengantar tim Garuda unggul dilesakkan Ricky saat laga baru berlangsung tujuh menit.

Pelatih Indonesia Shin Tae-yong mengusung formasi menyerang 4-2-3-1 dalam pertandingan leg kedua ini. Berbeda dengan saat pertandingan pertama, yang menurunkan 5-4-1. Dia tetap menampilkan Dedik Setiawan sebagai ujung tombak tunggal.

Nadeo Argawinata tetap dipercaya turun di bawah mistar. Kiper Bali United ini dikawal barisan pertahanan yang terdiri dari Asnawi Mangkualam Bahar, Fachrudin Aryanto, Alfeandra Dewangga, dan Pratama Arhan.

Evan Dimas kembali tidak dimasukkan dalam 11 pemain awal. Di lini tengah Shin Tae-yong, menampilkan Ricky Kambuaya, Rachmat Irianto, Ramai Rumakiek, dan Egy Maulana Fikri. Sementara Witan Sulaiman dan Dedik Setiawan menjadi andalan di lini depan.

Di kubu Thailand, pelatih Alexandre Polking menampilkan formasi 4-3-3. Dia tetap menurunkan gelandang Chanatip Songkrasin dan striker Teerasil Dangda sebagai starter.

