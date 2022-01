Diimbangi Indonesia di Leg 2, Thailand Juara Piala AFF 2020

Singapura, Beritasatu.com - Thailand menjadi juara Piala AFF 2020 setelah menundukkan Indonesia dengan agregat 6-2. Pasukan Gajah Perang bermain imbang, 2-2, dalam leg kedua di Stadion Nasional Singapura, Sabtu (1/1/2022). Thailand sudah menang 4-0 dalam pertemuan pertama, Rabu (19/1/2021) lalu.

Indonesia sebenarnya unggul lebih dulu lewat Ricky Kambuaya. Namun pada babak kedua Thailand bangkit dan berbalik unggul melalui Adisak Kraisorn dan Sarach Yooyen. Namun Egy Maulana Vikri membuat skor imbang 2-2.

Indonesia tampil di luar dugaan pada leg kedua ini. Mereka tampil lepas dan terus memberikan perlawanan yang sempat merepotkan Thailand.

Ini merupakan gelar juara Piala AFF keenam kalinya bagi Thailand. Sebelumnya pasukan Gajah Perang menyabet gelar juara pada 1996, 2000, 2002, 2014, dan 2016.

Sementara bagi Indonesia ini adalah untuk keenam kalinya gagal menjadi juara setelah tampil di final. Indonesia sebelumnya berhasil menjaid finalis pada 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016.

Pelatih Indonesia Shin Tae-yong mengusung formasi menyerang 4-2-3-1 dalam pertandingan leg kedua ini. Berbeda dengan saat pertandingan pertama, yang menurunkan 5-4-1. Dia tetap menampilkan Dedik Setiawan sebagai ujung tombak tunggal.

Nadeo Argawinata tetap dipercaya turun di bawah mistar. Kiper Bali United ini dikawal barisan pertahanan yang terdiri dari Asnawi Mangkualam Bahar, Fachrudin Aryanto, Alfeandra Dewangga, dan Pratama Arhan.

Evan Dimas kembali tidak dimasukkan dalam 11 pemain awal. Di lini tengah Shin Tae-yong, menampilkan Ricky Kambuaya, Rachmat Irianto, Ramai Rumakiek, dan Egy Maulana Fikri. Sementara Witan Sulaiman dan Dedik Setiawan menjadi andalan di lini depan.

