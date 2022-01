MU vs Wolves, Jalan Berat Raih Tiga Poin

Manchester, Beritasatu.com – Manchester United diprediksi bakal melewati jalan berat untuk bisa merebut tiga poin saat menjamu Wolverhampton Wanderers alias Wolves, dalam partai Liga Inggris, Senin (3/1/2022) atau Selasa dini hari mulai 00.30 WIB.

Secara materi Walverhampton memang di bawah MU, namun pasukan yang kini dilatih Bruno Lage ini kerap menyulitkan Setan Merah. Dalam beberapa pertemuan terakhir MU memang berhasil memetik kemenangan atas Wolves namun hanya dengan angka tipis. Kali ini skenario serupa diperkirakan akan terulang.

Di kubu tuan rumah, Eric Bailly kembali dari turnamen Piala Afrika untuk membantu Manchester United. Namun cedera membuatnya pemain Pantai Gading ini diragukan tampil. Raphael Varane akan kembali ke starting XI pada hari Senin, sementara Victor Lindelof masih tidak bisa diturunkan karena Covid-19.

Donny van de Beek dan Jesse Lingard tidak menjadi starter melawan Burnley bahkan dengan Bruno Fernandes diskors dan sekarang pemain Portugis itu kembali bisa beraksi. Mantan pemain Sporting diprediksi akan langsung turun sejak menit awal.

Aaron Wan-Bissaka dan Luke Shaw, khususnya, melakukan cukup banyak hal melawan Burnley untuk menjamin awal lagi di sini, tetapi Fred dan Marcus Rashford mungkin membuat Ralf Rangnick akan menarik beberapa pemain yang menjadi pemain utama saat melawan Burnley.

Our first #PL fixture of 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ is coming up 🔜#MUFC | #MUNWOL