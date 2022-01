Gol Tunggal Scott McTominay Antar MU ke 32 Besar Piala FA

Manchester, Beritasatu.com - Gol tunggal Scott McTominay membawa Manchester United memetik kemenangan tipis 1-0 atas Aston Villa dan melaju ke 32 besar Piala FA di Old Trafford, Senin (19/1/2022) atau Selasa dini hari WIB.

Meski menang, MU lebih sering ditekan dalam pertandingan ini. Setelah kebobolan pada menit kedelapan, Aston Villa mendominasi penguasaan bola dan terus membuat lini pertahanan Setan Merah harus menderita.

Berdasarkan statistik, Aston Villa asuhan Steven Gerrard menguasai hampir 60% penguasaan bola. Manchester United membuat sembilan tembakan tepat ke sasaran namun hanya membuahkan satu gol.

Sekalipun kemenangan itu membuat lega manajer United Ralf Rangnick, laga ini sendiri menunjukkan betapa banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pelatih asal Jerman ini jika United ingin memenangkan trofi musim ini.

Villa seketika bangkit mengendalikan permainan setelah menanggapi gol pembuka yang dibuat McTominay itu.

Mereka dua kali nyaris menciptakan gol setelah dua kali membentur mistar gawang, selain memaksa David De Gea melakukan beberapa penyelamatan gemilang serta dua gol mereka dianulir oleh VAR.

McTominay menyambut umpan melengkung Fred untuk membawa tuan rumah membuat awal yang bagus.

Namun segera setelah gol itu Setan Merah dibuat repot oleh serbuan pemain-pemain Villa yang bermain lebih baik dari lawannya ini.

United yang juara 12 kali Piala FA itu selanjutnya menghadapi tim divisi kedua Middlesbrough masih di kandangnya sendiri.

🔴 He's @ManUtd's main man at the moment 🤩@mctominay10 like a prime number 9️⃣ in the box 😅#EmiratesFACup pic.twitter.com/atWV9WCISe