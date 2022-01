Jamu Brentford, Liverpool Mulai Tumpul Tanpa Mane dan Salah

Minggu, 16 Januari 2022 | 07:32 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Preview Liverpool vs Brentford. (Foto: B1/Muhammad Reza)

Liverpool, Beritasatu.com - Liverpool akan berusaha tampil menyerang ketika mereka menyambut Brentford di Anfield untuk laga Liga Inggris yang disiarkan hari Minggu (16/1/2022) jam 21.00 WIB.

The Reds ditahan imbang 0-0 oleh 10 pemain Arsenal di leg pertama semifinal Piala EFL mereka pada hari Kamis, sementara pertandingan terakhir The Bees berakhir dengan kekalahan 4-1 di tangan Southampton. Tiga pertandingan terakhir the Reds berakhir tanpa kemenangan di Liga Inggris dan semakin jauh dari pandangan sehubungan dengan perburuan gelar, saat ini di urutan ketiga dan 14 poin di belakang Manchester City dengan dua pertandingan tersisa.

Brentford menelan tiga kekalahan dalam empat pertandingan terakhir, tetapi tim asuhan Thomas Frank masih nyaman di posisi ke-13 klasemen, berjarak 10 poin dari zona degradasi.

Pertemuan terakhir kali antara Liverpool dan Brentford di awal musim ini berakhir dengan skor 3-3.

Liverpool terus berjuang tanpa pemain Afrikanya yang harus berlaga di Piala Afrika, seperti Mohamed Salah, Sadio Mane, dan Naby Keita. Sementara Nat Phillips, Thiago Alcantara, Harvey Elliott dan Divock Origi masih absen karena cedera.

Adapun Brentford tidak diperkuat Frank Onyeka yang menjalani tugas Piala Afrika, sementara Sergi Canos keluar dari pertandingan melawan Southampton lebih awal karena masalah hamstring tetapi tampaknya dia baik-baik saja.

Frank juga harus mengatasi absennya Josh Dasilva, David Raya, Charlie Goode dan Mathias Jorgensen.

Perkiraan susunan pemain:

Liverpool: Alisson; Williams, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Jones; Jota, Firmino, Minamino

Brentford: Fernandez; Ajer, Jansson, Pinnock; Roerslev, Janelt, Norgaard, Jensen, Henry; Wissa, Toney

Sumber: BeritaSatu.com