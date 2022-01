Laga Arsenal vs Tottenham Hotspur Ditunda

London, Beritasatu.com - Permintaan Arsenal untuk menunda derby London utara melawan Tottenham Hotspur, Minggu (16/1/2022) telah dikabulkan. The Gunners, yang bermain imbang tanpa gol dengan Liverpool pada hari Kamis (13/1/2022), mengajukan permintaan ke Liga Inggris pada hari Jumat (14/1/2022) karena sejumlah pemain tidak tersedia.

Permasalahan Covid-19, cedera, skorsing, dan pemain yang absen di Piala Afrika menyebabkan Arsenal mengambil langkah untuk meminta penundaan.

“Menyusul permintaan dari Arsenal FC, Dewan Liga Premier bertemu hari ini dan dengan setuju untuk menunda pertandingan tandang klub melawan Tottenham Hotspur, yang akan dimainkan pada pukul 16.30 pada hari Minggu 16 Januari,” bunyi pernyataan Liga Premier.

“Dengan Arsenal memiliki lebih sedikit dari jumlah pemain yang tersedia untuk pertandingan (13 pemain outfield dan satu penjaga gawang), dewan menerima aplikasi klub. Keputusan tersebut merupakan hasil kombinasi dari Covid-19, cedera yang ada dan yang baru saja dialami, serta para pemain yang menjalani tugas internasional di Piala Afrika. Semua klub dapat mengajukan penundaan jika infeksi Covid-19 menjadi faktor dalam permintaan mereka.”

Sementara Arsenal sudah mengumumkan hasil dari keputusan Liga Inggris tersebut. “Kami dengan kecewa mengumumkan bahwa derby London utara hari Minggu di Tottenham Hotspur telah ditunda.

🚨 Our match against Tottenham on Sunday, January 16 has been postponed. #TOTARS