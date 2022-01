Robert Lewandowski Pemain Terbaik FIFA 2021

Zurich, Beritasatu.com - Penyerang Bayern Muenchen dan timnas Polandia, Robert Lewandowski resmi dinobatkan sebagai Pemain Terbaik 2021 dalam acara "The Best FIFA Award."

Lewandowski meraih penghargaan utama untuk selama dua dua tahun berturut-turut setelah mencetak total 69 gol selama satu tahun kalender 2021.

Pemain berusia 33 tahun itu mengalahkan pemain Paris Saint-Germain, Lionel Messi dan pemain Liverpool Mohamed Salah untuk penghargaan pemain pria terbaik tahun 2021.

Lewandowski memecahkan rekor 49 tahun yang dipegang mendiang Gerd Muller sebagai pencetak gol terbanyak Bundesliga dalam satu tahun kalender dengan 43 gol dalam 34 penampilan liga.

"Segala sesuatu terjadi tahun lalu, rekor Bundesliga, saya tidak akan pernah berani bermimpi," kata Lewandowski saat gala virtual FIFA pada Senin (17/1/2022) malam.

"Jika Anda mengatakan itu kepada saya beberapa tahun yang lalu, saya tidak akan mempercayainya. Sayangnya, Gerd tidak lagi bersama kami, tetapi saya tidak bisa melakukan semua ini tanpa dia," tambahnya.

Pelatih Muenchen, Julian Nagelsmann menilai Lewandowski pantas meraih penghargaan tersebut. “Itu memang pantas untuknya karena dia melakukannya dengan sangat baik selama beberapa musim terakhir di Bundesliga. Dia juga melakukannya musim ini dan tiga gol lainnya (melawan FC Köln). Dia menyukai situasi ini ketika bisa mendapatkan yang terbaik," akui Nagelsmann.

Sementara itu bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo mendapatkan penghargaan khusus dalam acara tersebut sebagai pencetak gol internasional terbanyak sepanjang masa.

πŸš¨πŸ† #TheBest FIFA Men’s Player Award 2021 goes to #RobertLewandowski!



πŸŒŽπŸ‡΅πŸ‡± Fans, players, coaches and journalists have spoken, naming @lewy_official as #TheBest! pic.twitter.com/21hfIDR3rI