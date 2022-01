Piala Asia Wanita: Babak Pertama, Indonesia Tertinggal 0-9 dari Australia

Mumbai, Beritasatu.com – Tim Nasional Indonesia Wanita tak berkutik meladeni permainan Australia di babak pertama Piala Asia Wanita 2022. Baru 45 menit pertama dimainkan, Indonesia sudah tertinggal 0-9 dalam laga yang dimainkan di Mumbai Football Arena, Jumat (21/1/2022).

Dua gol didapat Australia dari titik penatli. Samantha Kerr menjadi bintang dengan mengemas empat gol (menit 9, 11,26 dan 36. Sedangkan lima gol lainnya masing-masing dicetak Caitlin Jade Foord (14), Mary Boio Fowler (17), Hayley Emma Raso (24), Ellie Madison Carpenter (34), dan Emily van Egmond (39).

Australia mendominasi permainan di babak pertama permainan. Mereka tidak membiarkan lama pemain Indonesia menguasai bola. Sedangkan pemain Indonesia kesulitan mengembangkan permainan.

Dari statistik, Australia dominan dalam penguasaan bola 69,5% dan melakukan 18 tendangan, 12 diantaranya mengarah ke gawang Indonesia. Sementara Indonesia hanya melakukan satu tendangan yang langsung mengarah ke gawang Australia.

Indonesia sempat mendapatkan satu peluang ketika Zahra Muzdalifah mendapat sodoran bola dan merangsek mendekati area penalti. Dijaga tiga pemain Australia, Zahra melesakkan tendangan di luar kotak penalti yang masih lemah sehingga dengan mudah ditangkap kiper Mackenzie Arnold di menit 12.

LINE UPS | 🇦🇺 Australia 🆚 Indonesia 🇮🇩



The two sides go head to head for the very first time



#AUSvIDN | #WAC2022