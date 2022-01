Jangan-jangan MU Gagal Menang apabila Greenwood Masih Dipasang

Jakarta, Beritasatu.com - Susah payah Manchester United memenangi pertandingan melawan West Ham di Old Trafford, Sabtu (22/1/2022). Gol semata wayang Marcus Rashford membawa Setan Merah menggeser peringkat empat West Ham di klasemen sementara Liga Inggris.

Kubu MU bergembira. Salah satu parameternya adalah Cristiano Ronaldo yang tersenyum senang seusai pertandingan. Sikap CR7 ini 180 derajat dibanding saat MU menggulung Brentford 3-1.

Sementara itu pelatih Ralf Rangnick dan semua pemain puas mendulang poin penuh. Mereka berhasil menembus posisi keempat sejak Oktober 2021 lalu. Apalagi fans tuan rumah.



Selebrasi gol Rashford ke gawang West Ham. (AFP)

Meski demikian, kemenangan MU menjadi pergunjingan di dunia maya. Pertama, soal proses gol Rashford di menit terakhir babak kedua yang dinilai berbau offside.

Belakangan muncul klarifikasi pihak Premier League bahwa Edinson Cavani tidak dalam posisi offside sebelum memberikan umpan kepada Rashford.

Kedua, pergunjingan terkait keegoisan penyerang sayap MU, Mason Greenwood.

Akun Mirror Football mencuit, “Cristiano Ronaldo tidak dapat menyembunyikan kekesalan kepada Mason Greenwood selama Man Utd vs West Ham”.

Cristiano Ronaldo unable to hide Mason Greenwood frustration during Man Utd vs West Ham https://t.co/75XBdXZoyl pic.twitter.com/t928NBIZ4A