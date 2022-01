Piala Afrika: Kejutan, Tunisia Singkirkan Nigeria

Garoua, Beritasatu.com - Tunisia melaju ke babak perempat final Piala Afrika 2021 setelah menyingkikan tim favorit juara Nigeria dengan kemenangan tipis 1-0 di Roumde Adjia Stadium, Garoua, Kamerun, Senin (24/1/2022) dini hari WIB. Meski tidak diunggulan, Tunisia yang lolos ke 16 besar dengan status sebagai peringkat ketiga terbaik bermain lepas di laga ini.

Perlawanan sengit mampu diberikan Tunisia menghadapi Nigeria yang meraih poin sempurna di fase grup. Babak pertama ditutup dengan skor imbang tanpa gol.

Kejutan dibuat Tunisia dua menit setelah babak kedua digelar. Gol dicetak Youssef Msakni dari tendangan keras jarak jauh.

Langkah Nigeria di laga ini semakin berat setelah Alex Iwobi mendapat kartu merah di menit ke-66. Kartu merah langsung diberikan wasit setelah meninjau VAR. Iwobi diusir wasit akibat menginjak pergelangan kaki Msakni.

Bermain dengan 10 pemain, semakin menyulitkan Nigeria mengejar ketinggalan hingga laga berakhir. Skor 1-0 untuk kemenangan Tunisia menutup laga.

Selanjutnya, Tunisia akan menghadapi Burkina Faso di babak delapan besar. Di laga sebelumnya, Burkina Faso lebih dulu memastikan tempat di perempatfinal usai menumbangkan Gabon 7-6 lewat adu penalti di Stade de Limbe.

Laga Burkina Faso vs Gabon harus ditentukan ke adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 1-1 selama 120 menit.

Burkina Faso unggul terlebih dahulu di menit ke-28 lewat Bertrand Traore. Namun, Gabon bisa memaksakan laga berlanjut ke perpanjangan waktu setelah Adam Guira melakukan gol bunuh diri pada menit ke-90+1 hingga kedudukan jadi imbang 1-1.

Skor tak berubah hingga babak perpanjangan waktu tuntas. Pada babak tos-tosan laga harus ke babak sudden death hingga penendang ke-9. Penalti Ismahila Ouédraogo yang menjadi gol memastikan Burkina Faso menang 7-6 untuk melaju ke perempatfinal.

• A brilliant victory for #TeamBurkinaFaso



• #TeamTunisia beat #TeamNigeria to make it to the last 8️⃣



Here are the results from the first day of the knockout stages. 🔢#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/wjHBsVsKuN