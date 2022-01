Sevilla Resmi Dapatkan Anthony Martial dari MU

Sevilla, Beritasatu.com - Klub Liga Spanyol, Sevilla, resmi mendapatkan Anthony Martial dari Manchester United (MU) dengan status pinjaman, Selasa (25/1/2022).

Manchester United telah setuju untuk meminjamkan Anthony Martial ke Sevilla untuk sisa musim ini. Klub Andalusia itu harus membayarkan sekitar 6 juta euro (Rp 97,5 miliar) dan mencakup gaji sang pemain 150.000 euro (sekitar Rp 2,43 miliar) per pekan.

Martial telah tiba di Spanyol dan menyelesaikan proses transfer. Pemain berusia 26 tahun ini memang telah mengutarakan niatnya untuk hengkang agar memiliki waktu bermain lebih banyak. Di Sevilla, Martial akan mengenakan kostum nomor 22.

